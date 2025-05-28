الأهلي يحسم لقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه

حسم الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه، والثالثة توالياً، بفوزه 6-صفر على فاركو في ختام مشواره بالمسابقة بفضل رباعية وتمريرة حاسمة من وسام أبو علي، اليوم الأربعاء.

وافتتح أبو علي التسجيل من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية منخفضة من أحمد نبيل (كوكا) في الدقيقة العاشرة.

وضاعف أبو علي تقدم فريقه في الدقيقة 34 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة عرضية منخفضة من أشرف بن شرقي بعد انطلاقة من الجانب الأيسر للنادي الأهلي.

وسجل أبو علي الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61.

واختتم أبو علي رباعيته في الدقيقة 66 من مسافة قريبة مستغلاً عرضية منخفضة من البديل علي معلول.

وسجل حسين الشحات الهدف الخامس في الدقيقة 75 بتسديدة قوية من الجانب الأيمن مستغلاً تمريرة عرضية لعبها أبو علي.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أحرز إمام عاشور الهدف السادس بتسديدة قوية مكللاً سلسلة من التمريرات المتقنة.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 58 نقطة في الصدارة أمام بيراميدز ثاني الترتيب الذي فاز 5-1 على سيراميكا كليوباترا في مباراته الأخيرة في المسابقة هذا الموسم.

وقالت تقارير إخبارية نقلاً عن بيراميدز، أمس الثلاثاء، إن محكمة التحكيم الرياضية رفضت "طلب التدابير المؤقتة بالشق المستعجل في الدعوى المقدمة من نادي بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري لهذا الموسم".

وتابعت: "رأت المحكمة أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري".

والنقاط محل الخلاف تخص مباراة الأهلي والزمالك والتي كانت مقررة في 11 مارس الماضي ولم تقم بسبب عدم حضور الأهلي.

وفي أعقاب ذلك، عاقبت رابطة الأندية الأهلي باعتماد فوز الزمالك 3-صفر بخلاف خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده بنهاية الموسم قبل أن تتراجع عن العقوبة الأخيرة في بيان لاحق.





