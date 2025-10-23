الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2025-2026 والتشكيلتين المتوقعتين والقنوات الناقلة للبث المباشر.

وتعتبر مباراة الكلاسيكو ذات أهمية كبيرة نظراً للتنافس الشرس بين الريال وبرشلونة كما أن تاريخ مواجهتهما يجعل من الصعوبة بمكان توقع الفريق الفائز باللقاء.

يتفوق ريال مدريد بمباراة في سلسلة المباريات التاريخية في الدوري الإسباني بنتيجة الفوز 105 مرات مقابل 104 لبرشلونة و52 تعادلاً، لكن برشلونة يسعى لتحقيق فوزه الخامس على التوالي على ريال مدريد في جميع المسابقات.

فاز برشلونة على ريال مدريد 4-3 في آخر لقاء جمعهما في مايو الماضي، في طريقه إلى التتويج بلقبه الـ28 في الليغا.

موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام المباراة يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في تمام الساعة السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت السعودية والدوحة والقاهرة، السابعة والربع (22:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة beIN SPORTS

ويتمنى ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو استعادة هيبته في مباريات الكلاسيكو بعد خسارته في لقاء الذهاب الموسم الماضي.

وفي المقابل، يعيش برشلونة فترة تحديات كبيرة بسبب الإصابات التي ألمت بعدد من لاعبيه الأساسيين مثل جافي، رافينيا، وليفاندوفسكي، مما أثر على أدائه في بداية الموسم، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في مثلها.