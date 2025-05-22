الشارقة يطارد وصافة «الدوري» أمام خورفكان اليوم



يحل الشارقة المتوج بكأس آسيا ضيفاً على خورفكان في ختام مواجهات الأسبوع 25 من دوري أدنوك للمحترفين، ويدخل بطل آسيا اللقاء بشعار استرداد وصافة دورينا، والتي ذهبت للوصل الفائز على بني ياس خلال هذه الجولة 3 - 1، ويسعى خورفكان بقيادة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تحقيق النسور تعادلين في آخر مباراتين أمام النصر وبني ياس بنتيجة 3-3 في كلتا المباراتين، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 33 نقطة.



وقال الكابتن النمر: «المباراة ستكون قوية أمام بطل آسيا،الذي نوجه له التهنئة الخالصة، والفريق استعد بشكل جيد، وعازمون على تحقيق الفوز، واستعادة نغمة الانتصارات»، مشيراً إلى أن رؤية الجمهور في المدرج تمنحنا دافعاً أكبر، للوصول للهدف المنشود، وهو نيل العلامة الكاملة مع كامل الاحترام لبطل آسيا.



ويدخل الشارقة اللقاء برصيد 45 نقطة، والفوز يقفز به للمركز الثاني مباشرة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، ويسعى في نفس الوقت لمواصلة نتائجه الإيجابية، واستمرار أفراحه تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو، بعد الفوز بلقب آسيا، الأحد الماضي.