الوحدة يعود بنقطة ثمينة من تراكتور الإيراني

حقق الوحدة نقطة ثمينة في ثاني مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تعادله خارج أرضه 0-0 مع تراكتور سازي الإيراني، مساء أمس، على استاد يادغار إمام، أمام نحو 50 ألف متفرج.

وواصل الوحدة نتائجه الإيجابية في البطولة بعد أن كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب اتحاد جدة السعودي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما وصل تراكتور إلى نقطتين. كان القدر رحيماً بالوحدة بعد أن ردت العارضة تسديدة توميسلاف من داخل المنطقة في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

على جانب آخر، يحل شباب الأهلي ضيفاً على الاتحاد السعودي في الساعة العاشرة والربع من مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد أيضاً اليوم مواجهة السد القطري مع الشارقة، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة ذاتها.