ليفربول يخسر أمام كريستال بالاس ومانشستر سيتي يكتسح بيرنلي

تلقى فريق ليفربول خسارته الأولى هذا الموسم بالسقوط أمام مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1 - 2، أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بعد خمسة انتصارات متتالية في الدوري وفوز على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث اعتاد ليفربول على قهر منافسيه بأهداف في توقيتات قاتلة، لكنه ذاق مرارة هذه الكأس في ملعب «سيلهرست بارك» معقل كريستال بالاس، ليتجمد رصيد ليفربول بالخسارة عند 15 نقطة، لكنه بقى في الصدارة، أما كريستال بالاس، فقد واصل انطلاقته القوية تحت قيادة المدرب أوليفر جلاسنر، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز للمركز الثاني.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي 5 - 1 ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد بيرنلي الصاعد هذا الموسم عند 4 نقاط في المركز الـ17. وعلى عكس مباراته الماضية ضد أرسنال والتي فقد فيها نسبة الاستحواذ والسيطرة ولعب بأداء دفاعي خلال التعادل 1 - 1، هاجم السيتي هذه المرة منذ الدقيقة الأولى بحثاً عن التسجيل في شباك ضيفه.