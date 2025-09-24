قرعة أغلى الكؤوس.. شباب الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة البطائح

أسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2025 - 2026، التي أجريت أمس، بمنارة السعديات في العاصمة أبوظبي، عن مواجهات متوازنة في دور الستة عشر من البطولة، إذ غابت المواجهات القوية والقمم المبكرة عن انطلاقة البطولة، على غير المعتاد في السنوات الثلاث الأخيرة.

ويفتتح شباب الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بمواجهة البطائح على ملعب الأخير، بينما يستضيف خورفكان نظيره كلباء. ويحل العين ضيفاً على المتأهل الأول التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، ويلعب الوحدة مع الظفرة، والنصر مع بني ياس، ودبا مع الوصل، والمتأهل الثاني من التصفيات التمهيدية للدرجة الأولى مع الشارقة، والجزيرة مع عجمان، حيث تقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولاً.

ووفقاً لنظام البطولة، ستقام مباريات دور الـ16 حتى المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، كما ستجرى قرعة في كل دور على حدة حتى دور الأربعة، بينما ستقام المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد في أبوظبي للمرة الثانية على التوالي، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات لاحقاً.

وجرت مراسم القرعة بمشاركة 16 فريقاً، منها 14 فريقاً من أندية دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى الفريقين اللذين سيتأهلان من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

ويتصدر شباب الأهلي قائمة أكثر الفرق فوزاً بلقب كأس رئيس الدولة بـ 11 لقباً، بفارق لقب عن الشارقة الذي يملك 10 بطولات في رصيده، يأتي العين ثالثاً في عدد مرات التتويج بالبطولة الغالية بـ 7 ألقاب، و4 مرات للنصر، و3 ألقاب للوصل، و3 ألقاب للجزيرة، ولقبين للوحدة، فيما توج بالكأس مرة واحدة أندية الإمارات وبني ياس والشعب وعجمان.

من جانبه، رحب الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، خلال كلمته في حفل القرعة، بالحضور والمشاركين، مقدماً الشكر إلى كل من أسهم في إنجاح هذا الحدث، واصفاً القرعة بأنها تُعد محطة البداية للأندية المشاركة بالتأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة، مشيراً إلى أن كل الفرق قامت بالتحضير الجيد للموسم الحالي، متمنياً التوفيق لجميع الأندية.

موضحاً أن الأندية اتفقت على أن يستمر نظام البطولة من دون تعديلات، وأن إقامة النهائي على استاد محمد بن زايد لأنه يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، واحتضن أحداث ومباريات كبرى على مدار سنوات طويلة.

بدوره، وصف عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات كأس رئيس الدولة بأنها البطولة الأغلى، كونها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، معتبراً أن البطولة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، لاسيما أنها تحظى برعاية خاصة من القيادة الرشيدة.