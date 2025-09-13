مدرب يونايتد لا يستطيع تخيل خطط غوارديولا



أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه لن يبحث كثيراً في البداية السيئة لمانشستر سيتي هذا الموسم، بينما يستعد فريقه يونايتد لمباراة الديربي غداً الأحد.

ورغم التدقيق في بداية يونايتد - التي أسفرت عن أربع نقاط من فوز متأخر على بيرنلي، وتعادل مع فولهام، وهزيمة على أرضه أمام أرسنال - يدخل الفريق مباراة الأحد بنقطة أكثر من مانشستر سيتي، الذي تكبد هزيمتين متتاليتين أمام توتنهام وبرايتون.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذه كانت المرة الأولى منذ ديسمبر 2020 التي يدخل فيها مانشستر يونايتد مباراة الديربي وهو في مركز أعلى من مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى لو كان بعد ثلاث مباريات من انطلاق الموسم، ولكن أموريم قال إن تحدي مواجهة الفريق الذي يدربه جوسيب غوارديولا دائماً ما يكون صعباً.

وقال: «الأمر لم يتغير. بالنسبة لي، إنه فريق كبير مع أفضل مدرب في الدوري، فريق يصعب حقاً تخيل طريقة لعبه، فهم يغيرون أسلوبهم طوال الوقت».



وأضاف: «لكننا جاهزون لهذا، ونؤمن بفريقنا ولدي هذا الشعور، لذلك ستكون مباراة جيدة للغاية. نعلم ما يتعين علينا فعله. لدينا حصة تدريبية. ترتيب الجدول لا يهم حالياً».

وأكد: «أشعر بالقلق فقط بشأن الحفاظ على المبادئ، والطريقة نفسها التي نقاتل بها على كل كرة، والتفاصيل الصغيرة التي أحياناً نهملها قليلاً. (لكن) ليس في هذه المباريات. لذلك أشعر براحة أكبر في هذا النوع من المباريات. لكننا سنكون مستعدين لمواجهة فريق جيد للغاية».