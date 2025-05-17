هوية الصاعدين لدوري أدنوك للمحترفين تتضح اليوم

تظهر اليوم هوية الصاعدين لدوري أدنوك للمحترفين بقيام 6 مباريات في توقيت موحد الساعة السادسة و10 دقائق مساء وذلك ضمن مواجهات الأسبوع 28 لدوري الدرجة الأولى، ويحتاج الظفرة متصدر الترتيب برصيد 50 نقطة إلى التعادل فقط أمام مضيفه الإمارات خلال اللقاء، الذي يقام على ملعب الصقور برأس الخيمة، وإذا قدر لفارس الظفرة تحقيق الفوز سيقربه ذلك أكثر من نيل درع المحترفين، أما الهزيمة فستؤجل الصعود إلى حين معرفة نتيجة مباراة العربي الثالث برصيد 43، الذي تبقت له مباراتان فقط اليوم أمام الفجيرة، وخلال الجولة الـ30 بعد أسبوعين ضد الظفرة، وحتى إذا فاز العربي في المباراتين فلن يكون بمقدوره التأهل للمحترفين؛ لأن رصيده حينها سيصل إلى 49 نقطة وللظفرة ودبا 50 نقطة أما فريق الفجيرة الرابع 42 نقطة ففرصه في الصعود تبدو صعبة، لكنها ليست مستحيلة، وتتمثل في تحقيق الانتصار اليوم على العربي، وانتظار تعثر دبا على ملعب الذيد، وذلك للإبقاء على آماله قائمة مع العلم أن الفجيرة يملك 3 مباريات ضد العربي وغلف أف سي الهابط رسمياً لدوري الثانية ومجد الذي ضمن بقاءه في دوري الهواة موسماً آخر، أما فيما يتعلق بفرصة دبا الفجيرة فمصير الفريق بيد اللاعبين بشرط تحقيق الفوز اليوم على الذيد دون النظر لنتيجة مباراة العربي والفجيرة، ففوز دبا يضمن له الصعود مباشرة وفي حال تعادل دبا مع الذيد وفوز الفجيرة فإن حسم الصعود سيؤجل للجولة المقبلة.

وفي بقية المباريات المقامة اليوم وتلعب من أجل تحسين المراكز تقام 3 مواجهات ليس لها أي علاقة بالصعود وإنما تعتبر نتائجها تحصيل حاصل، إذ يلتقي حتا بفريق الجزيرة الحمراء، ويحتل الإعصار المركز السادس برصيد 41 نقطة والجزيرة الحمراء الحادي عشر ب 26 نقطة، وفي مباراة ثانية يستقبل الحمرية الثاني عشر ب 26 نقطة ضيفه مجد الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ويلتقي غلف اف سي الهابط لدوري الثانية برصيد 8 نقاط بفريق غلف يونايتد العاشر برصيد 27 نقطة.