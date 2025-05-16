بسحر يامال... برشلونة يتوَّج بلقب الليغا الـ28 بعد انتصار مثير في الدربي

حسم برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الـ28 في تاريخه، بعد تغلبه 2-0 على مضيفه إسبانيول، اليوم الخميس.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة، متقدمًا بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل جولتين من نهاية الموسم.

وبعد خسارته 4-3 أمام برشلونة يوم الأحد، كان ريال مدريد بحاجة إلى الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، مع أمل ألا يحقق برشلونة سوى نقطة واحدة حتى نهاية الموسم، من أجل الحفاظ على آماله الحسابية في الفوز باللقب.

لكن تلك الآمال تبددت عندما أحرز الأمين جمال هدفًا رائعًا في الدقيقة 53، قبل أن يحسم فيرمين لوبيز الفوز بتسديدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهكذا يُحقق برشلونة الثنائية المحلية هذا الموسم، بعدما تُوّج أيضًا بلقب كأس الملك.

وقال النادي الكتالوني إنه سيتسلم درع الدوري يوم الجمعة، خلال احتفالية خاصة تُقام في المدينة.

وكان برشلونة قريبًا من الاحتفال باللقب حتى قبل خوض لقاء إسبانيول، إذ كان مايوركا متعادلًا 1-1 مع ريال مدريد حتى الدقائق الأخيرة من مباراة يوم الأربعاء، لكن الفريق الملكي فاز في النهاية 2-1، ليُبقي على آماله قائمة.

إلا أن برشلونة حسم اللقب بفوز شاق على إسبانيول، في مباراة عصيبة تأخر انطلاقها لعدة دقائق، بعد إصابة عدد من المشجعين جراء حادث سير خارج الملعب.

وظهر إسبانيول بصورة أفضل في الشوط الأول، وتألق فويتشيخ شتينسني، حارس مرمى برشلونة، في الذود عن مرماه، ومنع جابي بوادو من التسجيل في واحدة من عدة هجمات مرتدة خطيرة.

وعندما بدا أن برشلونة عاجز عن هزّ الشباك، سجّل جمال هدفًا رائعًا، بعدما سيطر على الكرة من الجانب الأيمن، ثم توغل إلى عمق الملعب، وأطلق تسديدة مميزة بين مدافعين اثنين إلى داخل المرمى.

وقال زميله بيدري لقناة "موفيستار بلس": "هدف الأمين هو حركة يتدرب عليها كثيرًا، وقد سجل هدفين اليوم أثناء الإحماء بنفس الطريقة. علينا أن نعتني به ونتركه يستمتع، إنه رائع."

"لا تفوز بالدوري كل يوم، لذا علينا الآن الاستمتاع به والاحتفال بهذا اللقب. كان من أصعب الألقاب. نحن سعداء بالعام الذي حظينا به. استمتعنا به، وكذلك الجماهير."

وعزز هذا الهدف من ثقة برشلونة، الذي سيطر على مجريات اللعب، وبعد طرد لياندرو كابريرا ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله العنيف بالمرفق على جمال في الدقيقة 80، اختتم البديل لوبيز التسجيل، ليُحسم اللقب رسميًا لصالح برشلونة.