الدوري السعودي.. الهلال يرجئ احتفالات الاتحاد وتأكد هبوط الرائد

أرجأ الهلال حامل اللقب احتفالات الاتحاد بحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فيما تأكد هبوط الرائد إلى الدرجة الثانية.

وسجل كايو سيزار هدفين متأخرين ليقود الهلال لتحقيق فوز سهل 4-صفر على عشرة من لاعبي العروبة، ليقلص حامل اللقب الفارق الذي يفصله عن الاتحاد المتصدر إلى ست نقاط.

وكانت كل الأنظار منصبة على هذه المواجهة انتظارا لحسم اللقب لصالح الاتحاد حال خسارة الهلال أمام العروبة، الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن تلقى مدافعه إبراهيم الزبيدي بطاقة حمراء بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة إثر تدخل قوي على مالكوم.

ورفع الهلال رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف الاتحاد المتصدر قبل ثلاث جولات على خط النهاية.

ويتساوى الاتحاد والهلال في نقاط المواجهات المباشرة بينهما ويتفوق الاتحاد على الهلال بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهما، إذ فاز الهلال في الدور الأول 3-1 وانتصر الاتحاد 4-1 في الدور الثاني.

ويمكن للاتحاد أن يحسم اللقب للمرة العاشرة في تاريخه في الجولة المقبلة إذا فاز على مضيفه الرائد دون النظر لنتيجة الهلال.

أول رباعية ومعادلة أكبر انتصار

حقق النصر فوزا ساحقا 9-صفر على الأخدود، الذي بات قريبا من الهبوط، ليعادل أكبر انتصار في تاريخ المسابقة، مكررا فوز الهلال على الفتح في يناير كانون الثاني الماضي وعلى الحزم في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز يرفع النصر رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، ليبقي على آماله في التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتأهل بطل الدوري ووصيفه إلى المسابقة القارية فيما حسم الأهلي المقعد الثالث المخصص للدوري السعودي في البطولة باعتباره حامل اللقب.

ويتفوق النصر في المواجهات المباشرة بعدما تعادلا في لقاء الدور الأول 1-1 وفاز 3-1 في مباراة الدور الثاني، ما يعني أن حظوظه في إزاحة الهلال من المركز الثاني قائمة مع تبقي ثلاث جولات على النهاية.

وفي هذه المباراة، سجل السنغالي ساديو ماني رباعية من الأهداف لأول مرة في مسيرته.

الرائد أول الهابطين

تأكد هبوط الرائد من دوري الأضواء لأول مرة منذ انطلاقة المسابقة بصورتها الحالية في 2008 بعد خسارته 1-صفر أمام ضمك.

وبعدما مني بالخسارة الثالثة تواليا ورقم 22 إجمالا هذا الموسم، يتجمد رصيد الرائد عند ‭21‬ نقطة في المركز 18 والأخير بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.