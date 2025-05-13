حرمان 15 ألف مشجع أرجنتيني من حضور مباريات كأس العالم للأندية

سلمت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريسيا بولريتش سفارة الولايات المتحدة في بوينس أيرس اليوم "الاثنين" قائمة تضم 15 ألف مشجع سيتم منعهم من دخول الملاعب خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وسيشارك في النسخة الموسعة من البطولة والتي ستقام على الأراضي الأمريكية في الفترة من 14 يونيو حزيران إلى 13 يوليو ناديا بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين إضافة إلى 30 فريقا آخر من جميع أنحاء العالم.

وقالت بولريتش للصحفيين "تضم القائمة أكثر من 15 ألف مشجع سيتم منعهم من دخول الملاعب".

وأضافت "إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا لمنع أي شخص تورط في أي جريمة بالملاعب الأرجنتينية من حضور هذا الحدث الرياضي الكبير".

وتم تجميع القائمة من خلال برنامج "تريبونا سيجورا" وهي أداة تسمح بالكشف عن الأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب الأرجنتينية.

وقالت بولريتش "منذ بداية ولاية هذه الحكومة، راقب برنامج تريبونا سيجورا أكثر من أربعة ملايين شخص في 1328 مباراة. "رصدنا 1166 شخصا صدرت بحقهم مذكرات توقيف وأصدرنا أكثر من 40 قرارا إداريا بمنع دخول الملاعب".

ويلعب بوكا جونيورز في المجموعة الثالثة مع بايرن ميونيخ وأوكلاند سيتي وبنفيكا بينما يلعب ريفر بليت في المجموعة الخامسة مع أوراوا رد دايموندز ومونتيري وإنتر ميلان.





