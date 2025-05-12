الأهلي وبيراميدز في سباق صعب على لقب الدوري المصري

تدخل مسابقة الدوري المصري مراحل الحسم، خاصة في مجموعة التتويج والتي يدور فيها صراع مرير وقوي على اللقب بين فريقي الأهلي وبيراميدز بعد ابتعاد نسبي للزمالك في ظل تراجع نتائجه الفترة الماضية، والتي تسببت في رحيل مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو وتولي أيمن الرمادي مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وتقام بطولة الدوري المصري هذا الموسم بشكل مختلف حيث انطلقت من دور واحد بين 18 فريقا ثم لعب أصحاب المراكز التسعة الأولى في مجموعة واحدة من دور واحد للتتويج باللقب وتحديد المتأهلين للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية، بينما يتبارى التسعة الآخرون للنجاة من الهبوط.

وتقام مباريات مجموعة التتويج كلها في يوم واحد غدا الثلاثاء حيث يحل الأهلي، متصدر المسابقة والبطل التاريخي لها، ضيفا على سيراميكا كليوباترا على ملعب استاد المقاولون، ويلعب فاركو مع المصري، والزمالك وبيراميدز، وحرس الحدود والبنك الأهلي، بينما لن يشارك بتروجت في منافسات هذه الجولة .

وتنتظر فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم حول أزمة مباراة القمة، والمقرر أن يصدر يوم الخميس المقبل، حيث كان الأهلي انسحب من تلك المواجهة لعدم تنفيذ طلبه باستقدام حكام أجانب مما دعا رابطة الأندية المصرية المحترفة إلى اصدار قرار باعتباره خاسرا أمام الزمالك صفر / 3 وخصم ثلاث نقاط نهاية الموسم قبل أن يتقدم بتظلم بموجب اللائحة، ثم يتم الاكتفاء باعتباره خاسرا مواجهة فلجأ الزمالك وبيراميدز إلى لجنة التظلمات.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة، خاصة أن عدد النقاط يتم احتسابه على الدور الأول ومجموعة التتويج، حيث لعب في الدور الثاني خمس مواجهات فاز في 3 وتعادل واحدة وانسحب من مباراة الزمالك واعتبر خاسرا بثلاثة نظيفة، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس ولكنه خاض 4 مباريات فقط في دور مجموعة التتويج وجمع 31 نقطة بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، وخسارة مثلها .

وأكد عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي المصري الذي تولي المسؤولية خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي تم الاستغناء عنه، أن الفريق يجب عليه تحقيق الفوز في المباريات الثلاث المتبقية له، وهي سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، كي يحسم لقب الدوري بغض النظر عن نتائج المنافسين.

ويعاني الفريق الأحمر من الإصابات حيث يغيب كريم الدبيس والثنائي المغربي يحيي عطية الله ورضا سليم وكذلك عمر كمال عبد الواحد للإصابة، بينما يكتنف الغموض جاهزية رامي ربيعة والمغربي أشرف داري، الذي لم يتدرب سوى أمس.

وعلى الجانب الآخر، يعاني سيراميكا من غياب سعد سمير والجزائري أحمد القندوسي للإصابة، ويسعى المدير الفني للفريق على ماهر إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد أن حقق التعادل في مواجهته الأخيرة مع الزمالك.

وفي المباراة الثانية، يسعى بيراميدز إلى العودة للطريق الصحيح في مواجهة الزمالك التي تقام غدا باستاد القاهرة بعد أن خسر مباراتيه الأخيرتين أمام فاركو والبنك الأهلي مما تسبب في انقضاض الأهلي على الصدارة بفارق نقطتين عنه، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة .

ويعاني بيراميدز من غياب رمضان صبحي ومصطفى فتحي للإصابة، وفيستون ماييلي للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، ويدرك بيراميدز أنه لا مجال لفقد نقاط جديدة خاصة في ظل تحفز الأهلي للانتصارات، كما يسعى الفريق إلى تحقيق بطولة الدوري للمرة الأولى في تاريخه خاصة أنه تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة صن داونز وكذلك يتواجد في نهائي كأس مصر التي تقرر لها 5 يونيو أمام الزمالك .

ويرغب أيمن الرمادي في قيادة الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرصة تواجده في المنافسة ولو على المركز الثاني لضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.