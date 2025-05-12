برشلونة يعمق عقدة «الريال» ويقترب من لقب الليغا

واصل فريق برشلونة تفوقه الكاسح على غريمه ريال مدريد، وهزمه للمرة الرابعة هذا الموسم بفوز مثير بنتيجة 3/4 في قمة منافسات الجولة 35 بالدوري الإسباني لكرة القدم، أمس. تقدم ريال مدريد بثنائية لكيليان مبابي في الدقيقتين 5 و14، ورد برشلونة برباعية سجلها إيريك جارسيا، ولامين يامال، ورافينيا دياز «هدفان» في الدقائق 19 و32 و34 و45. وفي الشوط الثاني قلص مبابي الفارق للريال بهدف ثالث، ليكمل الهاتريك في الدقيقة 70.

بهذا الفوز عزز برشلونة تربعه على قمة ترتيب «الليغا» ليقترب خطوة كبيرة من الفوز بلقب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة ليوسع الفارق إلى 7 نقاط مع ريال مدريد الذي بقي في المركز الثاني. كما حقق البارسا فوزه الرابع على غريمه التقليدي هذا الموسم بعد الفوز 4/صفر في مباراة الدور الأول، وفوز كاسح بنتيجة 2/5 في نهائي كأس السوبر، والفوز 2/3 في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التمديد للوقت الإضافي.