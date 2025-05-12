الظفرة ودبا الفجيرة يغازلان «دوري المحترفين»

كشفت مباريات الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» عن اقتراب كل من فريقي الظفرة ودبا الفجيرة من العودة للعب في دوري أدنوك للمحترفين، بعد استعادة الظفرة صدارة المسابقة بفارق الأهداف عن دبا الفجيرة برصيد 50 نقطة لكل منهما، وبات كل فريق يحتاج إلى فوز وحيد فقط على أقل تقدير، لإعلان العودة مجدداً لدوري الأضواء والشهرة، ولربما تكفي الفريقين نقطة حال تعثر منافسهما العربي صاحب المركز الثالث «43 نقطة»، الذي يلاقي الفجيرة الأسبوع المقبل، ثم الظفرة في الجولة الختامية من المسابقة، أما فريق الفجيرة صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة فيتعين عليه تحقيق الفوز في المواجهات الثلاث المقبلة أمام العربي وغلف يونايتد ومجد، مع تعثر أي من المتصدرين، وهى معادله فيما يبدو أنها صعبة، لكنها حسابياً ليست مستحيلة، وكانت نتائج هذه الجولة قد خدمت فريقي الظفرة ودبا الفجيرة، بشكل كبير بعد هزيمة الفجيرة على ملعبه أمام مصفوت بالثلاثة، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة، إلى جانب تعادل العربي مع غلف يونايتد، ليعود للمركز الثالث بفارق نقطة عن الفجيرة، الذي تحول رابعاً واقترب خطوة جديدة للوراء.

هبوط

على جانب آخر، وحول هوية الهابط الثاني لدوري الدرجة الثانية بعد فشل فريق غلف اف سي في تحقيق الانتصار على الحمرية، وانتهاء المباراة بتعادل الفريقين 1-1، وهو التعادل الذي أوصل غلف اف سي صاحب المركز الأخير إلى 8 نقاط، وهو رصيد غير كافٍ لتجنب الهبوط إلى دوري الثانية، برفقة فريق فيلتوود يونايتد، الذي صدر قرار بحقه من قبل اتحاد الكرة بهبوطه للدرجة الثانية، بعد تعدد انسحاباته خلال الجولات الأربع الأولى لانطلاقة المسابقة، وبنهاية مباراة غلف اف سي والحمرية بالتعادل يكون فريق مجد صاحب المركز الثالث عشر قد ضمن بقاءه في دوري الأولى بـ 15 نقطة على الرغم من هزيمته بهدف أمام الجزيرة الحمراء.

حسابات

قياساً على ما أسفرت عنه نتائج الجولة فلا يزال مصير فريقي الظفرة ودبا الفجيرة بأقدام اللاعبين بشرط عدم التفريط في نقاط المباريات الثلاث المقبلة، حيث يواجه الظفرة كلاً من: الإمارات ومصفوت والعربي، في وقت تبقت مباراتان لدبا الفجيرة أمام الذيد والجزيرة الحمراء، وربما يكفي كل فريق الفوز في المباراة المقبلة مع خسارة المنافسين على بطاقتي الصعود على غرار العربي الثالث برصيد 43 نقطة، والفجيرة الرابع 42 نقطة قبل لقائهما يوم 17 الجاري على ملعب العربي، حيث تعد هذه المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للفريقين من أجل التمسك بآمال الصعود إلى دوري المحترفين، مع ضرورة انتظار الهدايا بعرقلة الظفرة ودبا الفجيرة في قادم المواجهات.

حملت مباريات الجولة أرقاماً متميزة، تمثلت في إشهار الحكام لـ 26 بطاقة ملونة، إلى جانب تراجع نسبة الأهداف المحرزة، والتي بلغت 13 هدفاً في 6 مباريات، كما أسفرت النتائج عن 3 انتصارات، ومثلها تعادلات، في وقت حافظ فيه لاعب الفجيرة ساندر بنبشير على صدارة الهدافين بـ 19 هدفاً، يليه دياغو فارياس بـ 18 هدفاً، ولامين ياتارا برصيد 17 هدفاً.