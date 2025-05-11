إنتر ميلان يهزم تورينو بثنائية ويتشبث بأمل الصدارة

فاز إنتر ميلان على مضيفه تورينو 2/صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 14، وأضاف زميله كريستيان أسلاني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 49.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف نابولي المتصدر، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع جنوه، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاء الفوز على تورينو ليؤكد على المسار الصحيح للفريق الأسود والأزرق هذا الموسم رغم خسارة الصدارة لصالح نابولي، حيث نجح الفريق في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مباراتين غاية في الإثارة مع برشلونة الإسباني في قبل النهائي، ليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 31 مايو الجاري.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 14، واضاف زميله كريستيان أسلاني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 49.