نيوكاسل ينعش آماله في بلوغ دوري الأبطال بثنائية في تشيلسي

عزز نيوكاسل يونايتد آماله في التواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق نيوكاسل فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة على ملعب (سانت جيمس بارك).

وتقدم نيوكاسل بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الإيطالي ساندرو تونالي في الدقيقة الثانية، وتضاعفت معاناة تشيلسي، لأنه اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 35.

واستغل نيوكاسل النقص العددي في صفوف منافسه، ليطلق نجمه البرازيلي برونو جيمارايش رصاصة الرحمة على آماله تشيلسي في إدراك التعادل على الأقل، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل، الذي تعادل في المرحلة الماضية مع برايتون، إلى 66 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث، ويصبح بحاجة للحصول على نقطة وحيدة فقط في مباراتين المتبقيتين بالمسابقة هذا الموسم أمام مضيفه أرسنال وضيفه إيفرتون لحجز بطاقة الصعود للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي تلقى هزيمته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي والأولى منذ خسارته صفر / 1 أمام مضيفه أرسنال في المرحلة الـ29 بالمسابقة، عند 63 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.