أنشيلوتي عن لقاء برشلونة: علينا أن نلعب مباراة متكاملة

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم السبت إن مباراة القمة التي تقام غدا ستلعب دورا كبيرا في تحديد مصير لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وسيحتاج الفريق لخوض مباراة كاملة للفوز على برشلونة المتصدر.

ويتعين على ريال مدريد تعويض فارق الأربع نقاط مع تبقي أربع مباريات إذا أراد الاحتفاظ باللقب وبالنسبة لأنشيلوتي يتعين على الفريق أن يفعل كل شيء بشكل صحيح للحصول على فرصة غدا الأحد.

وقال "في هذا النوع من المباريات، يجب أن تُحسن التصرف. برشلونة معتاد على إبقاء المنافس في منطقته، لكن لا يوجد فريق مثالي".

وأضاف "إنها مباراة تنطوي على الكثير من المخاطرة، وللفوز بها، يجب إدارة كل شيء بإتقان..الدفاع بإتقان، والهجوم بإتقان.

"علينا أن نلعب مباراة متكاملة".

ومع وجود الكثير على المحك أمام الغريم التقليدي، فلن يواجه أنشيلوتي صعوبة كبيرة في تحفيز لاعبيه.

وقال "ليس من الصعب تحفيز اللاعبين لأن هذه من نوعية المباريات التي يخوضها اللاعبون وهم في حالة تحفز بالفعل وبقدر كبير من الثقة".

وأضاف "اللعب مع برشلونة يحمل خصوصية. سيكون هذا آخر لقاء قمة في الموسم لأن برشلونة ليس مشاركا في كأس العالم للأندية".

وتزايدت التكهنات المحيطة بمستقبل أنشيلوتي مع ورود أنباء تفيد بأن لاعب ريال مدريد السابق تشابي ألونسو سيترك تدريب باير ليفركوزن في نهاية الموسم، ولكن مهما حدث فإن ريال مدريد سيظل عزيزا على قلب المدرب الإيطالي.

وأضاف "ما يحدث حولنا لم يؤثر علينا إطلاقا" قبل أن يضيف "مع هذا النادي شهر العسل لا ينتهي".

وتابع "ريال مدريد وميلان قبله. هي أندية لا تزال عالقة في قلبي بفضل الفترة التي قضيتها هنا والعلاقات التي جمعتني بها.

"سيستمر شهر العسل مع ريال مدريد حتى آخر يومٍ في حياتي".

واستطرد "قرأت أنه (ألونسو) سيغادر باير ليفركوزن. قام بعملٍ رائع، والأبواب مفتوحة أمامه لأنه أثبت أنه من أفضل المدربين في العالم".