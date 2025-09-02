القبض على لاعب فرنسي تورطه بجريمة قتل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم "الثلاثاء" أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض "الاثنين" على لاعب شاب من أكاديمية نادي أولمبيك ليون يبلغ من العمر 13 عامًا، للاشتباه في طعنه مراهقًا يبلغ من العمر 16 عامًا وقتله في منطقة كالوير-إي-كوير مساء "الأحد" الماضي.

ووفقا لقناة "بي أف أم تي في"، ألقت الشرطة القبض على اللاعب اليافع، ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب النادي.

ولقي فتى يبلغ من العمر 16 عامًا حتفه في كالوير-إي-كوير، في مدينة ليون، ويُجري قسم الجرائم الإقليمية حاليًا التحقيق في الجريمة، كما أعلن مكتب المدعي العام أمس الاثنين القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 13 عامًا

ونقلت شبكة "أر أم سي" عن رئيس البلدية قوله إنه في حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد، في كالوير-إي-كوير، هدد شاب مجموعة من ثلاثة أصدقاء بسكين، وطعن أحدهم في صدره أثناء محاولتهم الفرار.

وأفاد مصدر في الشرطة أنه جرى نُقل الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة، وتوفي متأثرًا بجراحه.

