روما يهزم فيورنتينا ويصعد للمركز الرابع مؤقتا بالدوري الإيطالي

صعد روما إلى المركز الرابع مؤقتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه فيورنتينا 1/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

ورفع روما، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والعاشر في آخر 12 مباراة بالمسابقة، رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي لاتسيو، وبفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الذي سيواجه بولونيا في وقت لاحق من الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند 59 نقطة في المركز الثامن.

وسجل روما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتوقيع أرتيم دوفبيك.

وأكمل فيورنتينا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه نيكولو زانيولو، لاعب روما السابق، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.