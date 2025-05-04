إنتر ميلان يفوز على فيرونا ويتمسك بمطاردة الصدارة في الدوري الإيطالي

فاز إنتر ميلان على ضيفه هيلاس فيرونا 1/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي المتصدر، والذي فاز بنفس النتيجة على مضيفه ليتشي في وقت سابق من السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويستعد إنتر ميلان لخوض مباراة إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب في إسبانيا 3/3.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيرونا عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل كريستيان أسلاني هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان في الدقيقة الثامنة.

ودخل إنتر ميلان المباراة منقوصا من عدد كبير من العناصر الأساسية لديه، حيث تواجد المدافع الهولندي دينزل دومفريس، الذي سجل هدفين في شباك برشلونة الاسبوع الماضي في ذهاب قبل نهائي أبطال أوروبا، على مقاعد البدلاء إلى جانب لاعب آخر سجل في نفس المباراة وهو ماركوس تورام وكذلك المدافع فيدريكو ديماركو والحارس الأساسي يان سومر ونيكولو باريلا وغيرهم.

ومنح سيموني إينزاجي، المدير الفني للفريق، الفرصة لبعض العناصر الاحتياطية مثل لاعب الوسط كريستيان أسلاني، وبيوتر زيلنسكي، بالإضافة للثنائي الهجومي ماركو أرناوتوفيتش وخواكين كوريا، والحارس البديل جوسيب مارتينيز.

وفي الدقيقة الثامنة حصل إنتر ميلان على ضربة جزاء بعد لمسة يد على نيكولاس فالنتيني، لاعب فيرونا، داخل منطقة الجزاء، لينفذها أسلاني بنجاح في الشباك.

وجاء الشوط الأول هادئا ولم يسفر عن الكثير من المحاولات، حيث لم يتقدم هيلاس فيرونا نحو مرمى مارتينيز لتشكيل أي خطورة، فيما اكتفى لاعبو إنتر ميلان بتبادل الكرات فيما بينهم بوسط الملعب، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم فريقهم بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، هاجم إنتر ميلان بقوة محاولا تسجيل الهدف الثاني، لكن دفاع فيرونا تمركز بشكل جيد في منطقة جزاءه، ومنع وصول الكرات العرضية للمهاجمين، كما تجمع لاعبوه بأكبر عدد ممكن من أجل منع محاولات إنتر ميلان من الوصول إلى المرمى.

وشهد الشوط الثاني إدخال إينزاجي لبعض العناصر الأساسية إلى أرض الملعب من مقاعد البدلاء، حيث شارك كل من هنريك مختاريان وفرانشيسكو أتشيربي وفيدريكو ديماركو .

ولم ينجح البدلاء في إحداث الفارق وتسجيل هدف ثان في شباك فيرونا، الذي واصل الدفاع عن مرماه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز إنتر ميلان 1/صفر.