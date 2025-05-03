بورنموث يلحق بأرسنال الهزيمة الرابعة في الدوري الإنجليزي

واصل ارسنال مسلسل التراجع وتعثر للمباراة الثالثة على التوالي بخسارته أمام ضيفه بورنموث 1 /2 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت خسارة اليوم بعد التعادل مع كريستال بالاس 2 /2 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي ثم الخسارة على ملعب الإمارات أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وتوقف رصيد ارسنال عند 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف ليفربول بطل المسابقة مقابل ارتفاع رصيد بورنموث إلى 53 نقطة ليتقدم للمركز الثامن.

ويتفوق ارسنال بفارق ثلاث نقاط فقط على مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وفرط ارسنال في تقدمه بهدف في الشوط الأول ومنيت شباكه بهدفين في الشوط الثاني، ليتلقى هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل 18 انتصارا و13 تعادلا، في الوقت الذي سجل فيه بورنموث فوزه الرابع عشر مقابل 11 تعادلا وعشر هزائم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ارسنال بهدف سجله ديكلان رايس في الدقيقة 34 مستغلا تمريرة مارتن أوديجارد.

وأدرك المدافع الإسباني الشاب ديان هويسين التعادل لبورنموث في الدقيقة 67 وبعدها بثمان دقائق أحرز المهاجم البرازيلي إيفانيلسون هدف الفوز للفريق الضيف.