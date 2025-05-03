نابولي يفوز على ليتشي ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

عزز نابولي صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه ليتشي 1/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان الذي سيواجه هيلاس فيرونا في وقت لاحق من اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وكان نابولي قد اقتنص الصدارة في الجولة الماضية، لدى فوزه على تورينو بثنائية وخسارة إنتر ميلان أمام روما.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز السابع عشر، وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

وسجل جياكومو راسبادوري هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 24.