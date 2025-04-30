ديمبلي يقود باريس سان جيرمان للفوز على أرسنال ويقترب من نهائي دوري الأبطال لأول مرة

اقترب باريس سان جيرمان خطوة كبيرة من نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل عثمان ديمبلي هدفًا مبكرًا قاد به الفريق للفوز 1-0 على مضيفه أرسنال، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وجاء هدف ديمبلي في الدقيقة الرابعة، حيث سيطر سان جيرمان على مجريات اللعب في المراحل الأولى من المواجهة، ونجح فريق المدرب لويس إنريكي في الحفاظ على تقدمه ليخرج بأفضلية ثمينة قبل مباراة الإياب المقررة في العاصمة الفرنسية.

ويعد هذا الفوز الأول لسان جيرمان على أرسنال بعد ست مواجهات بين الفريقين.

وتحسن أداء أرسنال، الذي يخوض نصف النهائي لأول مرة منذ عام 2009، تدريجيًا بعد بداية متعثرة، وشهد الشوط الثاني إلغاء هدف لميكل ميرينو، بينما تألق جيانلويجي دوناروما، حارس سان جيرمان، في التصدي لعدة فرص.

وكاد سان جيرمان أن يعزز تقدمه، لكن برادلي باركولا وجونسالو راموس أهدرا فرصتين ثمينتين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتُقام مباراة الإياب في باريس يوم الأربعاء المقبل، وسيتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى النهائي لملاقاة الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبرشلونة، المقررة في ميونيخ.

ويتطلع سان جيرمان للتتويج بلقبه الأول في البطولة الأوروبية.

وقال فيتينيا، لاعب وسط سان جيرمان: "كانت ليلة رائعة للفريق. سيطرنا على الكرة في أغلب فترات اللقاء. كان علينا التكيف مع ظروف المباراة، ونجحنا في ذلك، إذ دافعنا وهاجمنا بشكل جيد".

ورغم أن النتيجة تمثل ضربة قوية لأرسنال، فإن الحارس ديفيد رايا أكد أن الأمل لا يزال قائمًا، قائلاً: "أثبتنا منذ الدقيقة 25 أننا قادرون على الفوز على أي فريق. وحققنا هذا الموسم انتصارات خارج أرضنا، وسنذهب إلى باريس للفوز بالمباراة".

تطور كبير

وكان أرسنال قد فاز بسهولة 2-0 على سان جيرمان في لندن خلال دور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة في أكتوبر، لكن الفريق الفرنسي بقيادة لويس إنريكي شهد تطورًا ملحوظًا منذ ذلك الحين.

فمنذ تلك الخسارة، بات سان جيرمان كابوسًا للأندية الإنجليزية، حيث تغلب على مانشستر سيتي في دور المجموعات، ثم أطاح بليفربول من دور الـ16، وتغلب على أستون فيلا في ربع النهائي.

ورغم الدعم الجماهيري الكبير لأرسنال، لم ينجح أصحاب الأرض في خلق فرص حقيقية خلال أول 25 دقيقة، وسط تفوق واضح في سرعة وتحركات لاعبي سان جيرمان، الذين فرضوا أسلوبهم على اللقاء.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد توغل خفيتشا كفاراتسخيليا من الجهة اليسرى وتمريره كرة عرضية إلى ديمبلي، الذي سددها بقوة في المرمى بعد ارتدادها من القائم.

وهذا هو الهدف الثامن لديمبلي في البطولة هذا الموسم، كما ساهم بـ11 هدفًا، ليعادل الرقم القياسي للنادي المسجل باسم كيليان مبابي.

وواصل سان جيرمان ضغطه، وكاد ماركينيوس أن يسجل بضربة رأس بعد عرضية من حكيمي، لكن رايا تصدى لها ببراعة.

كما طالب كفاراتسخيليا بركلة جزاء بعد احتكاك مع جورين تيمبر، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وفي الوقت الذي بدأ فيه أرسنال فرض سيطرته، اقترب جابرييل مارتينيلي من التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن دوناروما واصل تألقه.

وظن أرسنال أنه أدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني، حين سجل ميرينو من ضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها ديكلان رايس، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب التسلل.

وتصدى دوناروما لمحاولة خطيرة من تروسار، بينما رد سان جيرمان بمحاولات من باركولا وراموس، حيث ارتدت تسديدة الأخير من العارضة.

وانتهت المباراة بفوز ثمين لسان جيرمان بنتيجة 1-0، ليقترب من حلم التتويج الأوروبي الأول في تاريخه.