قمة نارية بين البارسا وإنتر في أبطال أوروبا الليلة

أكد هانز فليك مدرب برشلونة أمس أن فوز فريقه على غريمه الأزلي ريال مدريد مطلع الأسبوع ليتوج بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم سيمنحه دافعاً إضافياً بدلاً من أن يكون مصدر إلهاء عندما يواجه إنتر ميلان الليلة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونفى المدرب الحاجة إلى كبح جماح فرحة اللاعبين الغامرة قبل مباراة الذهاب على أرضه أمام الفريق الإيطالي الليلة، قائلاً: «ما أراه هو أن الجميع يركزون على هذه المباراة. كل اللاعبين يعرفون مدى أهمية التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا». وأضاف «الفوز على ريال مدريد مهم جداً لبث أجواء إيجابية، وقد يحفزنا أيضاً. نعلم أن علينا العمل بجد للوصول إلى النهائي. إنه حلم للجميع أن نكون هنا، علينا أن نحافظ على تركيزنا».

ويخوض فليك المباراة في غياب هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الاصابة، لكنه يملك أسلحة هجومية فتاكة بقيادة صانع الألعاب بيدري والجناحين لامين جمال والبرازيلي رافينيا.