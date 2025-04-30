235 مليون دولار إيرادات متوقعة لليفربول بعد لقب «البريمييرليغ»

يتوقع أن يحصل ليفربول الإنجليزي على جوائز مالية ضخمة بعد حسم لقب الدوري الممتاز «البريمييرليغ» للمرة الـ20 في تاريخه، ومعادلة رقم مانشستر يونايتد في عدد ألقاب الدوري، إذ قد يصل إجمالي ما سيحصل عليه «الريدز» إلى أكثر من 176 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 235 مليون دولار، بحسب التقديرات انتظاراً لنهاية المباريات المتبقية من الموسم.

ورغم أن إجمالي الجائزة المالية لبطل الدوري الإنجليزي غير ثابتة، وتعتمد على عوامل عدة، حيث قد يحصل ناد على مكافآت مالية أكثر من آخر يسبقه في الترتيب النهائي، إلا أن بطل الدوري يحصل على أعلى مكافأة في النهاية.

وتحصل جميع الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز على مكافآت لمجرد مشاركتها في الدوري الأكثر مشاهدة في العالم، وعلاوة على ذلك، تكسب الفرق مبالغ إضافية بناء على الجدارة ومركزها النهائي في جدول الترتيب، وعدد مرات إذاعة مبارياتها تليفزيونياً، وعوامل أخرى مرتبطة بعقود البث الضخمة لـ«البريمييرليغ».

وتحدث المكافآت المالية التي تحصل عليها الأندية فرقاً مالياً كبيراً، خاصة للأندية الصغيرة، مما يساعد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الاستقرار المالي، ويشكل تدفق الأموال تحولاً جذرياً يسمح لتلك الأندية بالاستثمار في استقطاب اللاعبين والبنية التحتية والتخطيط طويل الأمد، حتى بالنسبة للأندية في منتصف الجدول أو المهددة بالهبوط، فإن فارق بضعة مراكز في الترتيب قد يعادل ملايين الدولارات من الإيرادات الإضافية.

نمو الإيرادات

وازدادت إيرادات «البريمييرليغ» بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التي تم توزيعها على الأندية في الموسم الماضي 2.84 مليار جنيه إسترليني (3.80 مليارات دولار)، وذلك بحسب موقع رابطة الدوري الإنجليزي، ومع هذا النمو يتوقع ألا تقل الإيرادات في الموسم الحالي عن الموسم السابق، وتوزع الرابطة أرباحاً على الأندية من خلال نظام إيرادات مركزي من ستة عوامل، منها ثلاثة متغيرة وثلاثة ثابتة، حيث تتكون المدفوعات الثابتة، وتوزع بالتساوي بين الأندية، من حقوق البث المحلية وحقوق البث الدولية، إضافة إلى حصة من الإيرادات التجارية.

الجدارة

أما الإيرادات المتغيرة التي توزع على الأندية فتعتمد على المركز النهائي في جدول الترتيب بنهاية الموسم، وعدد مبارياته المذاعة داخلياً والمعروفة باسم «رسوم المرافق»، إلى جانب حصته من مستحقات الجدارة من صفقات البث الدولي.

وبأي حال من الأحوال قد تصل جائزة إيرادات ليفربول من حصوله على اللقب هذا الموسم أو أكثر قليلاً مما حصل عليه مانشستر سيتي في الموسم الماضي، والتي بلغت نحو 175.9 مليون جنيه إسترليني كبطل. وحصل كل ناد من الأندية «البريمييرليغ» الـ20 في الموسم الماضي على 31.2 مليون جنيه إسترليني (41.6 مليون دولار» من البث في المحلي، و55.7 مليون إسترليني (74.2 مليون دولار) من البث الدولي، و8.2 ملايين جنيه إسترليني (10.9 ملايين دولار) من الصفقات التجارية المركزية، بإجمالي 95.1 مليون جنيه (126.7 مليون دولار) لكل ناد.

أما بالنسبة للجوائز المتغيرة، فتبلغ قيمة كل مركز أعلى في الترتيب في الموسم الماضي نحو 2.8 مليون جنيه إسترليني (3.7 ملايين دولار)، وتتغير هذه المبالغ من موسم لآخر بناء على إجمالي إيرادات الدوري، إذ وصلت في موسم 2022 ـ 2023 إلى 3.1 ملايين جنيه إسترليني للمركز الواحد.

وحصل مانشستر سيتي الموسم الماضي على 175.9 مليون جنيه إسترليني كبطل، وهو أقل بقليل من رقمه القياسي البالغ 176.2 مليون جنيه إسترليني في موسم 2022 ـ 2023، بينما استفاد أرسنال، وصيف الموسم الماضي، من بث أكبر عدد من المباريات تلفزيونياً، وحصل على 175.5 مليون جنيه إسترليني.

بث المباريات

أما فيما يتعلق بالأرباح من عدد إذاعة المباريات تليفزيونياً محلياً ودولياً فقد تفوق أرسنال وليفربول الموسم الماضي على مانشستر سيتي رغم أنهما حلا تالياً في الترتيب، بفضل القاعدة الجماهيرية، وبغض النظر عن الأداء والنتائج، وتفوق أيضاً إيفرتون كمثال من إذاعة مبارياته، بعد أن حصل على 20.2 مليون جنيه إسترليني رغم أنه حل في المركز الـ15، متفوقاً على 6 أندية سبقته في الترتيب بفضل بث المباريات، لذلك وبحسب التقديرات الأولية سيحصل ليفربول على 56.4 مليون جنيه إسترليني (75.1 مليون دولار) أو أكثر قليلاً، وأذيعت له في الموسم الحالي حتى الآن 29 مباراة بقيمة 25.2 مليون جنيه، مرشحة للزيادة، وإضافة إلى الإيرادات الثابتة الموزعة والبالغة 95.1 مليون جنيه إسترليني، تصل إيراداته إلى نحو 176 مليون جنيه إسترليني (235 مليون دولار).