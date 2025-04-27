روما يوجه ضربة قوية لمساعي إنتر لإحراز لقب الدوري

تلقت آمال إنتر ميلان في الحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ضربة قوية بخسارته 1-صفر على ملعبه أمام روما اليوم الأحد، وهو ما يمنح نابولي فرصة توسيع الفارق إلى ثلاث نقاط في الصدارة عندما يستضيف تورينو في وقت لاحق اليوم.

وتعرض إنتر، الذي ودع كأس إيطاليا يوم الأربعاء الماضي بالخسارة 3-صفر أمام ميلان في إياب قبل النهائي، للهزيمة الثالثة خلال أسبوع واحد، وذلك في الوقت الذي كان يأمل فيه تحقيق ثلاثية هذا الموسم.

وتقدم روما على ملعب سان سيرو في الدقيقة 22 عن طريق ماتياس سولي ولم ينجح إنتر في العودة ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري بعد خسارته 1-صفر أمام بولونيا الأحد الماضي.

ويحتل إنتر، الذي يحتاج للتعافي قبل مواجهة برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، المركز الثاني في الترتيب متساويا مع نابولي المتصدر برصيد 71 نقطة لكل منهما بينما تقدم روما إلى المركز الخامس برصيد 60 نقطة.