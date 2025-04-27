فوز ميلان وكومو في الدوري الإيطالي

فاز ميلان على مضيفه فينسيا 2 /صفر وكومو على ضيفه جنوه 1 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى استاد بير لويجي بينزو، حسم ميلان فوزه على فينسيا بهدف في كل شوط ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم المهاجم الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش بهدف في الدقيقة الخامسة ثم أضاف المهاجم المكسيكي الدولي سانتياجو خيمينيز الهدف الثاني في الثواني الأخيرة للمباراة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 54 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد فينيزيا عند 25 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وسجل ميلان انتصاره الخامس عشر هذا الموسم مقابل تسعة تعادلات وعشر هزائم.

وعلى استاد جوزيبي سينيجاجليا، تقمص المهاجم البرازيلي جابرييل ستريفيزا دور البطولة وقاد كومو للفوز على جنوه بهدف سجله في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد كومو إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد جنوه عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل كومو انتصاره الرابع على التوالي والحادي عشر هذا الموسم مقابل تسعة تعادلات و14 هزيمة.