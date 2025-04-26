فرانكفورت يقترب من تأمين مقعده الأوروبي بفوز كاسح على لايبزج في البوندسليجا

اقترب اينتراخت فرانكفورت بشكل كبير من تأمين مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفضل فوزه الكاسح على ضيفه لايبزج 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وأنهى فرانكفورت الشوط الأول متقدما بهدف سجله مهاجمه الشاب أنسجار كناوف في الدقيقة 21.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني تعرض لايبزج لضربة قوية تمثلت في طرد مدافعه الفرنسي الشاب الشاداي بيتشيابو.

واستغل فرانكفورت النقص العددي في صفوف ضيفه حيث تمكن أنسجار كناوف من تسجيل الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط من طرد بيتشيابو.

وأحرز المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 67 وبعدها بأربع دقائق سجل روبن كوخ الهدف الرابع.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 55 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن لايبزج صاحب المركز الخامس قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

وسجل فرانكفورت فوزه السادس عشر هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وثمان هزائم، فيما تلقى لايبزج الهزيمة الثامنة مقابل 13 انتصارا وعشرة تعادلات.

ونجح فرانكفورت في مصالحة جماهيره بعد خروجه من دور الثمانية للدوري الأوروبي على يد توتنهام الإنجليزي.