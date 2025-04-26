بايرن ميونيخ يفوز على ماينتس بثلاثية لكن احتفالاته باللقب تتأجل

حقق بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم فوزا سهلا 3-صفر على ضيفه ماينتس اليوم السبت، لكنه اضطر إلى تأجيل احتفالات التتويج باللقب بعد فوز باير ليفركوزن ليحافظ على فارق الثماني نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

ويستطيع الفريق البافاري، الذي يتصدر الدوري برصيد 75 نقطة متقدما على ليفركوزن حامل اللقب، الآن حسم لقبه 34 للدوري بفوزه على ملعب رازن بال شبورت لايبزيج الأسبوع المقبل.

لكن سيتعين على الفريق البافاري حسم اللقب بدون هدافه وهداف الدوري هاري كين الذي يسعى جاهدا للفوز بأول لقب في مسيرته على مستوى الفرق والمنتخب.

وسيغيب المهاجم الإنجليزي عن المباراة بعد حصوله على الإنذار الخامس ومن ثم إيقافه.

وقال فينسن كومباني مدرب بايرن عن إنذار كين "لم يكن الأمر مثاليا، لكننا فزنا. لكن (مواجهة الأسبوع المقبل) ليست مباراة نهائية".

وأضاف المدرب البلجيكي "سنخوض 34 مباراة هذا الموسم وأعتقد أن اللاعبين المصابين مثل جمال (موسيالا) وألفونسو (ديفيز) ودايو أوباميكانو و(هيروكي) إيتو سيحتفلون أيضا بالتتويج باللقب.

"كل لقب يجب أن تحتفل به كما لو كان لقبك الأول، لذلك لا أعتقد أن هذا سيفرق كثيرا بالنسبة لهاري. هذا لا يقلل أي شيء من مساهمته هذا الموسم".

ومع تسجيله 24 هدفا في الدوري هذا الموسم، يبدو أن قائد منتخب إنجلترا (31 عاما) في طريقه لأن يصبح أول لاعب يتوج بلقب هداف البطولة في أول موسمين له في الدوري الألماني.

وقال كين "قرار مجنون للغاية (حصوله على إنذار). غيابي عن مباراة لايبزيج يمثل قصة حياتي وحظي. لكن لا داعي للقلق، سأحتفل أكثر من أي شخص آخر".

وتراجع ماينتس للمركز السابع، مبتعدا عن المراكز المؤهلة لبطولات أوروبية.

وعندما تقلص ماينتس إلى عشرة لاعبين إثر خروج لاعبه أنتوني كاسي لتلقي العلاج، استغل ليروي ساني الزيادة العددية وأطلق تسديدة بعد تبادل سريع للكرة مع سيرج جنابري داخل منطقة الجزاء ليمنح بايرن هدف التقدم في الدقيقة 28.

وضاعف بايرن متصدر الدوري المحلي، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد إنتر ميلان الأسبوع الماضي، النتيجة قبل الاستراحة بخمس دقائق بتسديدة مذهلة من زاوية ضيقة عبر مايكل أوليسي بعد أداء فردي رائع.

وسدد ساني، الذي دخل في مفاوضات مع النادي لتمديد عقده، مرتين في إطار المرمى في الشوط الثاني قبل أن يسجل إريك داير الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 84.

وشارك توماس مولر بديلا في وقت متأخر من الشوط الثاني ليخوض مباراته 500 في الدوري مع بايرن، إذ سيغادر اللاعب (35 عاما) في نهاية الموسم بعد قضاء 25 عاما بين صفوف الفريق.

وهو رابع لاعب فقط يصل إلى هذا الرقم في الدوري الألماني بمشاركته مع فريق واحد بعد كارل كوربل (602 مباراة مع أينتراخت فرانكفورت) ومانفرد كالتز (581 مباراة مع هامبورج) ومايكل لاميك (518 مباراة مع بوخوم).