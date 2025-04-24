"فيفا" يوقف الزمالك المصري عن القيد بسبب المغربي بوطيب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "الأربعاء" إدراج الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد مجددا.

وضمت القائمة الصادرة ناديي الزمالك ووادي دجلة، المنافس في دوري الدرجة الثانية، ومنعهما من القيد لحين تسوية القضايا الخاصة بهما.

وكشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن السبب وراء قرار إيقاف القيد هو قضية المهاجم المغربي خالد بوطيب (37 عاما).

وخاض بوطيب 24 مباراة إجمالا ضمن صفوف الزمالك منها مباراتان في دوري أبطال أفريقيا وثماني مباريات في كأس الكونفدرالية، وسجل خمسة أهداف وصنع هدفين مع الفريق.

وأضاف أدهم في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، تعقيبا على القرار إن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو (مليون و112 ألف دولار) من مستحقاته، والتي كانت تبلغ حوالي مليوني و400 ألف يورو تقريبا.

وتابع "سدد النادي مبلغا كبيرا من مستحقات اللاعب لكنه لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب عليه صدور قرار بإيقاف القيد مجددا".

واستطرد "سنسدد بقية مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة، وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد بقية المستحقات المتأخرة له".

وكان بوطيب قد انضم إلى الزمالك في يناير كانون الثاني 2019 قادما من يني ملطية سبور التركي، ثم رحل عن الفريق المصري في يناير 2020.







