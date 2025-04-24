إيفيتش: العين أظهر شخصية قوية أمام بني ياس

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين أن فريقه أظهر شخصية قوية في مواجهة بني ياس التي انتهت لمصلحة «الزعيم» بثلاثية نظيفة، مساء أول من أمس، في إطار الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن العين استحق الفوز وحقق ثلاث نقاط مهمة في هذا التوقيت من الموسم.

وقلص الفوز الفارق بين العين والوحدة إلى نقطة واحدة في سباق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري والمؤهل للمشاركة في البطولات الآسيوية الموسم المقبل، بعد أن وصل الفريق إلى النقطة 36، مسجلاً انتصاره العاشر في الدوري في الموسم الحالي. وقال إيفيتش في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «أهنئ لاعبي فريقي على الأداء الجيد الذي قدموه طوال المباراة، فقد استحق العين الفوز وحصد نقاط المواجهة الثلاث لأننا كنا الأفضل».

ونجح العين في فرض أفضليته على مدار شوطي اللقاء، وسط تألق أغلب لاعبي الفريق، في الوقت الذي كان بإمكانه الخروج بنتيجة أكبر بعد إهدار عدد من الفرص المحققة، لاسيما في الشوط الأول، فيما تألق بشكل لافت البديل الذهبي محمد عوض الله الذي سجل هدفين عقب دخوله إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في المسابقة.

وأضاف إيفيتش: «فرضنا سيطرتنا الكاملة على مجريات اللقاء منذ صافرة البداية وحتى النهاية، وأضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، واستمر تفوقنا بهدف حتى الدقيقة 80، ورغم أن المنافس بدأ بالضغط في بعض اللحظات عبر كرات عرضية من مسافات بعيدة وضربات ركنية، إلا أننا حافظنا على تركيزنا، ولم يتمكن بني ياس من صنع فرص خطيرة وواضحة على مرمانا». وتابع: «سعيد للغاية لأن فريقي أظهر شخصية قوية أمام بني ياس، وقدم اللاعبون مباراة ممتازة، ونجحنا في تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة وتحقيق ثلاث نقاط مهمة».

في المقابل، واصل بني ياس تراجعه على مستوى الأداء والنتائج في المباريات الأخيرة، وتلقى هزيمته الثانية على التوالي بعدما كان خسر برباعية في الجولة الماضية على ملعبه من دبا الحصن، عاد واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف من العين، ليتجمد رصيد بني ياس عند 22 نقطة.

واللافت استمرار معاناة بني ياس دفاعياً وهجومياً، حيث استقبلت شباك الفريق 7 أهداف في مباراتين، وتواصلت حالة العقم الهجومي، إذ عجز عن التسجيل في مرمى المنافسين للمباراة التاسعة في الدوري.