4 مباريات في افتتاحية الجولة 22 من «دورينا» اليوم

البيان

عدنان الغربي، ياسر قاسم، محمد فضل، محمد صادق

تشهد الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين، إقامة 4 مباريات في افتتاحية الجولة، حيث يشهد استاد الشارقة في السادسة إلا 5 دقائق مساء اليوم مواجهة مباراة الشارقة مع ضيفه عجمان في مواجهة تبدو أقرب لتحسين المراكز بين الفريقين لا سيما بعد تعرض الشارقة لخسارته الرابعة في المسابقة أمام النصر وبقاء رصيده في النقطة 41 من 19 مباراة، زيادة على أن تركيز مدرب الشارقة كوزمين أولاريو على أهم استحقاقات للفريق هذا الموسم، نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي 9 مايو المقبل ثم نهائي دوري أبطال آسيا في سنغافورة 18 مايو أيضاً، ويتأخر الشارقة بفارق 11 نقطة عن متصدر الدوري شباب الأهلي الذي يتقدم بمباراة حيث خاض 20 مباراة والشارقة 19.

أمام الطرف الثاني عجمان فبقي في مركزه التاسع في الترتيب بعد تعادله في الجولة الماضية مع الجزيرة 1 ـ 1، ولديه 27 نقطة ويطمح للحاق بالمركز السادس نظراً لتقارب النقاط.

ضيف

في اللقاء الثاني، يحل الوحدة ثالث الترتيب ضيفاً ثقيلاً على العروبة، في السادسة إلا 5 دقائق مساء اليوم في مباراة مصيرية وفرصة أخيرة لصاحب الأرض القابع في المركز الأخير بـ6 نقاط والذي بات على مرمى حجر من العودة مجدداً لدوري الدرجة الأولى، ولا سبيل بغير الفوز لفريق العروبة اليوم للتشبث بأمل البقاء مجدداً مع كبار دوري الأضواء والشهرة.

من جهته، يتطلع الوحدة في مواجهة العروبة إلى تعزيز مركزه في ترتيب الدوري، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة، وذلك من أجل العودة للمشاركة الآسيوية في الموسم المقبل. ويسعى الوحدة إلى العودة بالانتصار والثلاث نقاط لمواصلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يتعرض الفريق إلى الهزيمة في آخر 6 مباريات في الدوري، وذلك على الرغم من فقدانه 4 نقاط في آخر جولتين بالتعادل مع النصر ثم الوصل، فإن الفريق يدرك أهمية مواجهة العروبة من أجل عدم فقدان المركز الثالث.

كما يسعى الوحدة إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزيمة أمام خورفكان بعدما تقابلا 3 مرات من قبل في الدوري، حقق خلالها «العنابي» الفوز في مباراتين آخرها الانتصار بثلاثية في الدور الأول، وتعادلا في مباراة، إضافة إلى محاولة تقليص الفارق مع الشارقة صاحب المركز الثاني، حيث الفارق 5 نقاط، وستجمع الفريقين مواجهة مهمة في الجولة المقبلة.

في المباراة الثالثة، يستقبل فريق دبا الحصن على ملعبه بنادي خورفكان ضيفه النصر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وسيكون الصراع حول النقاط الثلاث على أشده بين الفريقين إذ يبحث دبا الحصن عن طوق نجاة من الهبوط إلى دوري «الهواة»، حيث وصل رصيد الفريق إلى 16 نقطة وبات على بعد 5 نقاط عن البطائح صاحب المركز الثاني عشر مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة.

من جهته، أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن المباراة ستكون صعبة على فريقه في ظل المستويات القوية التي ظهر عليها دبا الحصن في المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن تسجيله 7 أهداف في مرمى العين وبني ياس يعكس تطور مستواه بقيادة المدرب المتميز حسن العبدولي، وقال مدرب النصر: يمتلك دبا الحصن لاعبين جيدين في الخط الأمامي، ما يفرض علينا اللعب بحذر في الدفاع، لقد سجلوا 7 أهداف في مرمى العين وبني ياس، هذا يعني أنهم يمتلكون قدرات هجومية جيدة ويجب أن نكون حذرين.

وأضاف: ندخل اللقاء بروح عالية بعد الفوز المهم على الشارقة، ونسعى للبناء على هذا الانتصار وتحقيق نتيجة إيجابية جديدة.

وتابع: كنا محظوظين أمام الشارقة، ومن الجيد أن الحظ ابتسم لنا بعد فترة لم يكن فيها إلى جانبنا، لكن الأهم من ذلك هو الروح القتالية للاعبين وإصرارهم على الفوز حتى اللحظة الأخيرة.

فوز

وفي ختام المباريات، يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، عند الساعة 20:45 دقيقة، فريق العين، في مباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين. ويدخل بني ياس المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث تفادياً للدخول في حسابات معقدة، والهروب من شبح الهبوط بعد النتائج السيئة التي تعرض لها في المباريات الأخيرة، ولتجاوز الخسارة القاسية التي مني بها على ملعبه من دبا الحصن 2 ـ 4.

ويحتل بني ياس المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، ودخل ضمن الفرق التي تصارع دوامة الهبوط إلى دوري الهواة، حيث تقلص الفارق بينه وبين دبا الحصن إلى 6 نقاط بعد الهزيمة الأخيرة، كما يتساوى في رصيد النقاط مع كلباء صاحب المركز الـ11، وفارق نقطة واحدة مع البطائح في المركز الـ12.

في المقابل، يدخل العين المباراة بطموح الانتصار والعودة بالنقاط كاملة للإبقاء على آمال الفريق في محاولة اقتناص المركز الثالث المؤهل للمشاركة الآسيوية، إذ يحتل «الزعيم» المركز الخامس بـ33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوحدة.

وحقق العين فوزاً مهماً في الجولة الماضية 3 ـ 0 على حساب العروبة، استعاد به نغمة الانتصارات التي غابت عنه في 4 جولات متتالية، وبالتالي يتطلع الفريق إلى الفوز الثاني على التوالي من أجل الوصول إلى النقطة 36، وانتظار أن تخدمه نتائج الجولة للتقدم خطوة في جدول الترتيب.