ليفركوزن يتعادل مع سانت باولي في ضربة موجعة لآماله في الحفاظ على لقب الدوري

تعثر باير ليفركوزن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مضيفه سانت باولي اليوم الأحد ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وتتضاءل آماله الضعيفة في الحفاظ على اللقب.

واستقبل ليفركوزن، صاحب المركز الثاني، والذي توُج بالثنائية المحلية الموسم الماضي دون أن يتعرض للهزيمة، هدف التعادل في الدقيقة 78.

وبذلك رفع ليفركوزن رصيده إلى 64 نقطة من 30 مباراة خلف بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 72 نقطة والذي فاز 4-صفر على هايدنهايم أمس السبت.

وأقر تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن بالفارق الكبير بينه وبين بايرن مع امتلاكه 12 نقطة فقط متاحة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي "لم تحسم البطولة بعد من الناحية الحسابية لكننا نعلم أن فرصتنا ضئيلة للغاية (لتقليص الفارق)".

وأضاف "تعادلنا كثيرا هذا الموسم. هذا هو السبب. الآن أصبح الفارق مع بايرن كبيرا للغاية لكن علينا أن نتحلى بالواقعية. لم ينته الأمر بعد. لم ينته الموسم بعد".

وضع المهاجم باتريك شيك الفريق الضيف في المقدمة بالدقيقة 33 بعدما حول ركلة حرة نفذها أليخاندرو جريمالدو في الشباك، ليحرز هدفه 18 في الدوري هذا الموسم.

وعلى الرغم من مشاركة الدولي الألماني فلوريان فيرتس في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ عودته من الإصابة، فإن ليفركوزن فشل في تسجيل هدف آخر.

ودخل سانت باولي أجواء المباراة تدريجيا، وأدرك التعادل في الدقيقة 78 بعد أن فشل الحارس أوكاش هراديتسكي في إمساك الكرة بعد تسديدة ضعيفة من ركلة حرة مما أدى إلى سقوطها أمام كارلو بوخالفة الذي أسكنها بدوره الشباك من مسافة قريبة.

وقال ألونسو "كثف سانت باولي ضغطه في الشوط الثاني ولم نعثر على اللمسة الأخيرة لتسجيل ثاني الأهداف".

وتابع "ثم تلقينا هدفا وهذا ليس كافيا بالنسبة لنا. هذا هو الوضع".

ورغم الأمسية المريرة لفريق المدرب ألونسو، فقد عزز سلسلة عدم الخسارة خارج أرضه في الدوري الألماني في 32 مباراة متتالية، وتنقصه مباراة واحدة فقط ليعادل الرقم القياسي التاريخي لبايرن في الدوري.