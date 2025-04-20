هدف أورسوليني المذهل في اللحظات الأخيرة يمنح بولونيا الفوز على إنتر

أحرز المهاجم ريكاردو أورسوليني هدفا مذهلا في اللحظات الأخيرة ليمنح بولونيا الفوز 1-صفر على ضيفه إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، في ضربة لآمال الفريق الزائر في الاحتفاظ باللقب.

وحسم أورسوليني النقاط الثلاث لصاحب الأرض في الوقت بدل الضائع بتسديدة مقصية رائعة بعد رمية تماس طويلة حاول دفاع إنتر تشتيتها لكن الكرة وصلت إلى مهاجم بولونيا ليضعها في الشباك ببراعة.

وظل إنتر ميلان، الساعي للفوز بالثلاثية، في صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة بعد 33 مباراة لكنه يتساوى في النقاط مع نابولي صاحب المركز الثاني والذي فاز 1-صفر على مونزا المهدد بالهبوط أمس السبت.

وسيكون أمام إنتر عشرة أيام صعبة يستضيف خلالها منافسه ميلان من أجل التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يستضيف روما في الدوري، ثم يسافر إلى برشلونة يوم 30 أبريل نيسان لخوض ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويظل بولونيا مرشحا قويا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما تقدم مؤقتا إلى المركز الرابع برصيد 60 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على يوفنتوس الذي يحل ضيفا على بارما المتواضع غدا الاثنين.

ويستقبل بولونيا، الذي عاد إلى دوري الأبطال هذا الموسم بعد غياب 60 عاما، منافسه إمبولي في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا يوم الخميس بعد فوزه 3-صفر في مباراة الذهاب.

ولم يكن صاحب الأرض خائفا من قوة إنتر المرشح لنيل اللقب، وكاد ثييس دالينجا أن يسجل هدف التقدم لبولونيا بعد 28 دقيقة عندما سدد من مسافة قريبة لكن الكرة ارتطمت في بنجامين بافار مدافع إنتر وخرجت بعيدة عن المرمى.

وحصل كل فريق على محاولة واحدة على المرمى حتى وقت متأخر من المباراة شحيحة الفرص.

وأصبحت المباراة أكثر حدة بعد نهاية الاستراحة، وتعرض مدرب بولونيا فينشينزو إيتاليانو وكذلك مساعد مدرب إنتر ماسيمليانو فاريس للطرد.

وحصل الفريق الزائر على فرصة جيدة عن طريق مهدي طارمي في الدقائق الأخيرة، لكن خوان ميراندا مدافع بولونيا أبعد تسديدته من على خط المرمى.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل عندما سجل البديل أورسوليني هدف الفوز الرائع ليحرز هدفه 12 في الدوري هذا الموسم.

ويتساوى أورسوليني الآن في ترتيب الهدافين مع لاوتارو مارتينيز قائد إنتر، وروميلو لوكاكو مهاجم نابولي.

وحقق إنتر انتصارا واحدا فقط في آخر سبع مباريات خارج ملعبه في الدوري، لكنه ظل بلا هزيمة منذ منتصف فبراير شباط حتى خسارته اليوم. (إعداد أحمد الغنام للنشرة العربية)