كأس مصرف أبوظبي الإسلامي تنقذ موسم الجزيرة

عمت الفرحة قلعة الجزيرة بعد التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2024 - 2025 عقب الفوز في النهائي 2 - 1 على شباب الأهلي باستاد هزاع بن زايد بالعين، ليعود الفريق إلى منصات التتويج بعد بطولة كأس السوبر، التي كان قد حصل عليها على حساب شباب الأهلي أيضاً في يناير عام 2022.

وأنقذت البطولة موسم الجزيرة الذي واجه خلاله صعوبات كثيرة بالابتعاد عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، ووداع كأس رئيس الدولة من الدور نصف النهائي على يد الشارقة.

وأضاف الجزيرة بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي توج به للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عاماً من تتويجه باللقب الأول، البطولة التاسعة في خزائنه في عصر الاحتراف، إذ فاز منذ موسم 2008 - 2009 بلقب الدوري 3 مرات، وكأس رئيس الدولة 3 مرات، وكأس رابطة المحترفين مرتين، وكأس السوبر مرة واحدة.

واستطاع الجزيرة بفوزه في النهائي أن يوقف الرقم القياسي لشباب الأهلي عند 33 مباراة دون هزيمة في كافة المسابقات، بعدما كان «الفرسان» قد تجاوزوا الرقم السابق لـ«فخر أبوظبي» برصيد 32 مباراة من دون خسارة، والذي حققه موسم 2009 - 2010، وألحق بشباب الأهلي أول خسارة محلية هذا الموسم، إلى جانب رد الدين لخسارته في نهائي كأس المحترفين قبل 11 عاماً.

وحقق الجزيرة مكاسب عدة من فوزه بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما خالف التوقعات والترشيحات قبل المباراة، والتي كانت تصب في مصلحة شباب الأهلي، حيث أعادت الثقة في الفريق، وقدرته البناء على الإنجاز في العودة لواجهة المنافسة في المواسم المقبلة في ظل امتلاكه لعناصر شابة وواعدة قادرة على قيادة سفينة الفخر إلى البطولات.

واحتفل لاعبو الجزيرة مع الجماهير عقب التتويج بالكأس، مؤكدين أن الجمهور استحق الفرحة التي غابت عن الفريق منذ بداية الموسم نتيجة النتائج غير المتوقعة.

وأعرب لاعب خط وسط الفريق، نبيل فقير عن سعادته الحصول على اللقب في موسمه الأول مع الجزيرة، مؤكداً أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً خلال النهائي أمام منافس قوي، واستحقوا الفوز عطفاً على الأداء الرجولي والمستوى الفني العالي الذي شهدته المباراة.

وقال: «لا يمكن وصف شعوري بالسعادة بهذا الفوز وحصد اللقب، الفريق أثبت أنه يملك إمكانيات كبيرة، وبفضل الروح القتالية والرغبة والإصرار استطعنا إهداء الجمهور الكأس في ظل مساندتهم لنا».

وأوضح زايد الزعابي، أن جمهور الجزيرة كان يستحق الفرحة وتعويضه عن النتائج المخيبة في بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة، وواجهنا منافساً شرساً، حيث استطعنا الاستبسال والدفاع عن الفوز حتى صافرة النهاية.

من جانبه، أكد حسين سهيل المشرف على فريق الجزيرة، أن اللاعبين كانوا على قدر التحدي والمسؤولية، ولعبوا مباراة بطولية، مشيراً إلى أن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أصبحت من البطولات التي تطمح كل الفرق للفوز بها، والتتويج باللقب جاء نتاج جهد وعرق من جميع أفراد المنظومة لتعويض الجماهير ببطولة في الموسم الحالي.

وقال: «أهدافنا كانت واضحة في بداية الموسم الحالي بالمنافسة على المراكز الأولى في الدوري والسعي لحصد البطولات، لكن الفريق واجه صعوبات كثيرة نتيجة ظروف الإصابات وعدم التوفيق الذي لازم بعض العناصر، لكننا في النهائي ظهرنا بصورة مغايرة بالرغم من عدم سهولة المباراة أمام شباب الأهلي، وأعتقد أننا نستحق الفوز قياساً بما قدمه الفريق.