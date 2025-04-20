الظفرة يتخطى الفجيرة ويوسّع الفارق في صدارة «الهواة»

استعاد الظفرة نغمة الانتصارات، وتمكن من تحقيق فوز مهم وغالٍ على ضيفه الفجيرة بهدفين دون رد، ليصل الفارس برصيده إلى 47 نقطة، قاطعاً خطوة مهمة نحو خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، فيما ظل الفجيرة في المركز الخامس برصيد 38 نقطة مع خوض مباريات أقل.

سجل ثنائية الظفرة كل من ايزيكيل وياتارا في الدقيقتين 16، 88، وأكمل الفجيرة المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد كل من إسماعيل سونوكو، وجون مندي، ليضع الظفرة حداً لتراجع نتائجه في الجولات الماضية، التي فقد فيها 7 نقاط إثر تعادله ضد كل من الجزيرة الحمراء والحمرية سلبياً في المباراتين، والخسارة أمام غلف يونايتد بهدف.

وأمطر الذيد مرمى غلف اف سي يونايتد برباعية نظيفة، أحرز منها لوكاس سيلفا هدفين، وهدف لكل من لاحج النوفلي واودينكا، ليصل الذيد برصيده إلى 26 نقطة، ويبقى الخاسر بسبع نقاط في أسفل قاع الترتيب. وتمكن مصفوت من تحقيق الفوز على الجزيرة الحمراء بهدف اللاعب فهد حديد في الدقيقة 9، ليصل الفائز برصيده إلى 24 نقطة، وتجمد الخاسر عند 20 نقطة.

وتقام، اليوم، 3 مواجهات لا تقل إثارة عن مباريات أمس، ويرحل دبا الفجيرة وصيف الترتيب برصيد 40 نقطة نحو إمارة أم القيوين لملاقاة فريق العربي الثالث في سلم الترتيب برصيد 39 نقطة في قمة جماهيرية منتظرة، ويسعى مدرب العربي الجديد عبدالله مسفر لمواصلة نغمة الانتصارات، وتحمل مباراة اليوم ذكريات عديدة لمسفر، الذي يواجه فريقه السابق دبا الفجيرة، الذي بدأ معه مباريات الموسم الحالي، لكنه غادره مقالاً، ما يجعل من المباراة فرصة أمامه لتأكيد قدراته، وذلك بقيادته للعربي لتحقيق الفوز.

وفي مباراة ثانية، اليوم، يستقبل مجد الثالث عشر برصيد 15 نقطة فريق حتا السادس بـ 34 نقطة، ويخوض الإعصار اللقاء بهدف التمسك بآخر آماله في اللحاق بركب أندية المقدمة، للتمسك ببصيص الأمل في الصعود إلى دوري المحترفين، أما فيما يتعلق بفريق مجد ففريق المدرب الوطني عيسى بوصيم لم يؤمن موقفه من البقاء في دوري الهواة، إذ يحتاج لمزيد من الانتصارات في مقبل الجولات، ويستقبل الإمارات ضيفه الحمرية في مباراة لا تؤثر نتيجتها على صراع الصدارة.