مانشستر سيتي يقفز للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي بعد فوز ثمين في معقل إيفرتون

عزز فريق مانشستر سيتي من حظوظه في التواجد بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بعد فوز ثمين خارج ملعبه على إيفرتون بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة 33 بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 58 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتا متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الخامس، وبأربع نقاط عن تشيلسي سادس الترتيب.

أما إيفرتون تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

على ملعب جوديسون بارك، انتزع السيتي نقاط اللقاء بهدفين في توقيت قاتل، حيث تقدم بهدف اللاعب الشاب نيكو أوريلي في الدقيقة 84 بعد كرة عرضية من زميله ماتيوس نونيز.

وبعد عمل جماعي رائع، مهد إلكاي جوندوجان الكرة إلى ماتيو كوفاسيتش ليسدد مباشرة في الشباك، ليسجل اللاعب الكرواتي الدولي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 92.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، تعادل كريستال بالاس مع ضيفه بورنموث بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة.

وأكمل كريستال بالاس اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه كريس ريتشاردز في الدقيقة 45+1.

بقى بورنموث في المركز الثامن برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

كما تعادل ويستهام يونايتد مع ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 1 / 1.

لم يستغل ويستهام تقدمه بهدف جارود بوين في الدقيقة 47، بل خطف ساوثهامبتون نقطة التعادل بهدف سجله شيموانيا أوجوشوكو في الدقيقة 93.

وفرط ويستهام في نقطتين ثمينتين وسط صراعه للهروب من شبح الهبوط، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة، بينما يتذيل ساوثهامبتون الترتيب برصيد 11 نقطة، وتأكد هبوطه رسميا منذ جولتين.

وحقق برينتفورد فوزا مثيرا على ضيفه برايتون بنتيجة 4 / 2.

سجل برايان مبيومو "ثنائية" ويوان ويسا وكريستيان نورجارد أهداف برينتفورد في الدقائق 9 و48 و58 و95.

بينما أحرز داني ويلبيك وكاورو ميتوما هدفي برايتون في الدقيقتين 45+3 و81.

وأكمل برايتون اللقاء بنقص عددي بعد طرد مهاجمه جواو بيدرو في الدقيقة 61، ليتلقى خسارته التاسعة ويتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز العاشر.

أما برينتفورد رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر.