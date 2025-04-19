كونتي: دوري الأبطال أولوية رئيسة لنابولي

قال أنطونيو كونتي مدرب نابولي، إن الأولوية الرئيسية لفريقه التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فشله في ذلك الموسم الماضي، وذلك رغم تأخره بثلاث نقاط فقط عن إنتر ميلان المتصدر في سباق المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى نابولي، الذي حصد اللقب للمرة الأولى منذ 33 عاماً في موسم 2022-2023، الموسم الماضي في المركز العاشر بشكل مخيب للآمال، مما دفع النادي إلى تعيين كونتي الذي قاد انتفاضة نابولي وأعاده للمنافسة على اللقب مرة أخرى.

ومع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم، قد يذهب اللقب في أي اتجاه، وحث كونتي جماهير نابولي على الاستمرار في الحلم بلقب آخر، لكن ليس قبل ضمان عودتهم إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي: أولاً وقبل كل شيء علينا أن نضمن مقعداً في دوري أبطال أوروبا، وفوق كل شيء ستتاح لنا فرصة الاقتراب من هدف رائع لم يكن من الممكن توقعه في بداية العام، لكننا قلنا نحن هنا، ومن الواضح أننا سنحاول إزعاج منافسينا حتى النهاية، نحن نفعل شيئاً يفوق التوقعات بالنظر إلى ما حدث العام الماضي.