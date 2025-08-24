هانت: أحاول الاستمتاع بتجربتي الأولى في دوري المحترفين

أكد ماكنزي هانت لاعب المنتخب الوطني وبني ياس أنه يسعى لتقديم الإضافة مع السماوي والاستمتاع بتجربة اللعب في دوري أدنوك للمحترفين.

وشارك ماكنزي هانت في أول مباراتين لبني ياس في الدوري عقب انضمامه لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي قادماً من فليتوود تاون الإنجليزي، إذ دخل بديلاً في المباراة الأولى أمام الوصل، وبدأ في التشكيلة الأساسية في مباراة بني ياس وكلباء التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في الجولة الثانية من الدوري.

وقال هانت: «أنا سعيد باللعب في صفوف نادي بني ياس، بالطبع هي التجربة الأولى لي في دوري أدنوك للمحترفين، ولم أتردد في خوض تلك التجربة لرغبتي في تقديم الإضافة للفريق».

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً: «أعرف الدوري الإماراتي جيداً لأني لاعب في صفوف المنتخب الوطني بالرغم من أني لم ألعب مع أي من الأندية الإماراتية في الفريق الأول، لذا عندما أبدى بني ياس رغبته في ضمي وافقت على الفور، خصوصاً وأن بني ياس ناد يملك كل الإمكانيات التي تساعد اللاعبين على تقديم أنفسهم بشكل جيد، ولتحقيق طموحات جماهيره».

وتابع: «أحاول الاستمتاع بالتجربة في دوري المحترفين، واستمتع بالطبع بتواجدي مع المنتخب الوطني الذي نأمل أن نحقق هدفنا الأكبر وحلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع سواء مع بني ياس أم المنتخب».

بداية محبطة

وعن البداية المخيبة لبني ياس في الدوري بعدما تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين من الوصل وكلباء، وللمرة الأولى التي يتلقى فيها الفريق هزيمتين في أول جولتين في الدوري، قال هانت: «نحن مطالبون بنسيان البداية المحبطة خصوصاً الخسارة على ملعبنا من كلباء، وعلينا أن نمضي قدماً، بالتأكيد لم تكن البداية التي نبحث عنها، لكني أعتقد أن الفريق ظهر في مباراة كلباء بشكل أفضل عن مواجهة الأسبوع الماضي أمام الوصل».

وأبدى هانت ثقته في قدرة بني ياس على تجاوز البداية المحبطة والظهور بشكل أفضل في الأسابيع المقبلة بعد فترة توقف الدوري، موضحاً: «مطالبون بالتحسن خصوصاً في الجانب الهجومي والتعلم من أخطائنا، واللعب بتركيز أكبر، وواثق أن بني ياس سيتطور، وفترة التوقف مهمة لأن يقف الجهاز الفني على السلبيات وتصحيح الأخطاء».

وبدأ ماكنزي هانت مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية جو برو عندما كان يعيش مع أسرته في دبي قبل أن ينتقل لإنجلترا للعب في صفوف فريق الشباب تحت 18 سنة بنادي إيفرتون الإنجليزي، ثم التصعيد لفريق تحت 23 سنة، ومن ثم الانتقال إلى الفريق الأول بنادي فليتوود تاون، وبعدما لفت الأنظار إليه استدعي لتمثيل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في العام الماضي، والبدء في خوض تجربته الأولى في دوري المحترفين مع بني ياس هذا الموسم.