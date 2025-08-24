هانت: أحاول الاستمتاع بتجربتي الأولى في دوري المحترفين

وشارك ماكنزي هانت في أول مباراتين لبني ياس في الدوري عقب انضمامه لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي قادماً من فليتوود تاون الإنجليزي، إذ دخل بديلاً في المباراة الأولى أمام الوصل، وبدأ في التشكيلة الأساسية في مباراة بني ياس وكلباء التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في الجولة الثانية من الدوري.
وتابع: «أحاول الاستمتاع بالتجربة في دوري المحترفين، واستمتع بالطبع بتواجدي مع المنتخب الوطني الذي نأمل أن نحقق هدفنا الأكبر وحلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع سواء مع بني ياس أم المنتخب».
بداية محبطة
وأبدى هانت ثقته في قدرة بني ياس على تجاوز البداية المحبطة والظهور بشكل أفضل في الأسابيع المقبلة بعد فترة توقف الدوري، موضحاً: «مطالبون بالتحسن خصوصاً في الجانب الهجومي والتعلم من أخطائنا، واللعب بتركيز أكبر، وواثق أن بني ياس سيتطور، وفترة التوقف مهمة لأن يقف الجهاز الفني على السلبيات وتصحيح الأخطاء».
وبدأ ماكنزي هانت مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية جو برو عندما كان يعيش مع أسرته في دبي قبل أن ينتقل لإنجلترا للعب في صفوف فريق الشباب تحت 18 سنة بنادي إيفرتون الإنجليزي، ثم التصعيد لفريق تحت 23 سنة، ومن ثم الانتقال إلى الفريق الأول بنادي فليتوود تاون، وبعدما لفت الأنظار إليه استدعي لتمثيل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في العام الماضي، والبدء في خوض تجربته الأولى في دوري المحترفين مع بني ياس هذا الموسم.