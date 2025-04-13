نيوكاسل يكتسح مانشستر يونايتد برباعية بالدوري الإنجليزي

أنعش نيوكاسل يونايتد آماله في اقتناص أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 4 / 1 على ضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل عن طريق نجمه الإيطالي ساندرز تونالي في الدقيقة 24، لكن الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو منح التعادل لمانشستر يونايتد، الذي خاض اللقاء بدون حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا، في الدقيقة 37.

وأعاد هارفي بارنيس التقدم لنيوكاسل، بتسجيله الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 49 و74 على الترتيب، فيما أحرز البرازيلي برونو جيمارايش الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وبات هذا هو أضخم انتصار لنيوكاسل على مانشستر يونايتد في سجل مواجهاتهما، منذ فوز الفريق الملقب بـ(الماكبايث) 5 / صفر على الفريق الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول 1996 ببطولة الدوري، على ملعب (سانت جيمس بارك)، الذي استضاف لقاء اليوم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق فوزه الـ17 في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 56 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، ونقطتين أمام تشيلسي، الذي يحتل المركز السادس.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته الأثقل في البطولة هذا الموسم، عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

يذكر أن المراكز الخمس الأولى في ترتيب المسابقة، سوف تكون مؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتأتي هذه الخسارة القاسية قبل لقاء مانشستر يونايتد المرتقب مع ضيفه أولمبيك ليو الفرنسي، يوم الخميس القادم، في إياب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، التي يسعى خلالها فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم للفوز بها، عقب انتهاء لقاء الذهاب 2 / 2 في فرنسا يوم الخميس الماضي.

وبدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين، قبل أن تشهد الدقيقة 24 افتتاح التسجيل لنيوكاسل عن طريق ساندرو تونالي.

ومن هجمة منظمة شهدت العديد من التمريرات السريعة المتقنة، وصلت الكرة إلى أليكسندر إيزاك، الذي مرر الكرة لتونالي، ليسدد اللاعب الإيطالي مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين التركي ألتاي بايندير، الذي حرس مرمى مانشستر يونايتد اليوم.

وسرعان ما استعاد مانشستر يونايتد اتزانه من جديد، بعدما أحرز أليخاندرو جارناتشو هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 37.

ومن هجمة مرتدة سريعة، وصلت الكرة إلى ديوجو دالوت، الذي مررها إلى جارناتشو، ليسدد بقدمه اليسرى من على يمين المنطقة، واضعا الكرة على يمين نيك بوب، حارس مرمى نيوكاسل، الذي خرج من مرماه لملاقاته، لتصطدم الكرة بباطن القائم، ثم سكنت الشباك.

عاد نيوكاسل لنشاطه الهجومي من جديد مع بداية الشوط الثاني، ليحرز هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وانطلق فالينتينو ليفرامينتو بالكرة من الناحية اليسرى، ليرسل تمريرة عرضية زاحفة، قابلها جاكوب ميرفي بتمريرة مباشرة لبارنيس، المتواجد أمام المرمى مباشرة، ليسدد الكرة داخل الشباك.

وواصل بارنيس تألقه، بعدما أضاف الهدف الثالث لنيوكاسل في الدقيقة 64 لنيوكاسل بمجهود فردي، حيث انطلق بالكرة حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، وسدد الكرة من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

واستغل نيوكاسل حالة الانهيار التي عانى منها فريق مانشستر يونايتد، عقب الهدف الثالث، ليضيف جيمارايش الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وتلقى جولينتون تمريرة خاطئة من بايندير، ليمرر الكرة لجيمارايش، الذي سدد الكرة من داخل المنطقة، دون رقابة من أحد، على يسار حارس مرمى مانشستر يونايتد.