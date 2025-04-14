مباراتان في نصف نهائي «دولية بني ياس» اليوم

تقام اليوم، مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة بني ياس الدولية تحت 18 سنة لكرة القدم، التي ينظمها نادي بني ياس بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق.

ويلتقي في المباراة الأولى عند الساعة 5:55 مساء فريق الإمارات مع فريق النجم الأحمر الصربي، فيما تقام المباراة الثانية في الساعة الثامنة مساءً وتجمع بين العين وبيراميدز المصري. وكان العين قد حسم صدارة المجموعة الثانية بعد التعادل مع النجم الأحمر 2-2، ليتساوى الفريقان في الرصيد بـ7 نقاط، وتم اللجوء لفارق الأهداف، فيما ودع الجزيرة والنصر البطولة .

أما فريق الإمارات فأنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى بعد تغلبه على بيراميدز 2-1 في، ليتصدر المجموعة بـ 6 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز الذي امتلك نفس الرصيد. من جانبه، أشاد إسلام شكري رئيس بعثة نادي بيراميدز بالنجاح التنظيمي للبطولة، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على حسن التعامل وحفاوة الاستقبال وتوفير كل متطلبات النجاح.