برشلونة بطلاً لـ«دولية الوحدة للناشئين»

توج برشلونة الإسباني بلقب بطولة الوحدة الدولية للناشئين تحت 15 سنة، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، واختتمت منافساتها مساء أول من أمس.

وتوج الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، الفريق الإسباني بكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية، التي أقيمت على استاد آل نهيان، على اندرلخت البلجيكي بركلات الترجيح 3 ـ 2 بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1 ـ 1.

وحصد نادي الوحدة المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تغلبه بهدفين نظيفين على الجزيرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسيطر لاعبو برشلونة على جوائز البطولة الفردية، إذ حصل هوغو غارسيس على جائزة أفضل لاعب، وتوج زميله أرتيم ريباك هداف للبطولة، فيما حصل حارس الفريق الكاتالوني، بابلو بينا على جائزة أفضل حارس.

وكانت البطولة التي أقيمت من 6 إلى 12 أبريل، بمشاركة 8 فرق، واحدة من أقدم وأعرق بطولات المراحل السنية في الشرق الأوسط منذ انطلاقتها 1993.