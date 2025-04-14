الإثارة عنوان الجولة 23 في دوري «الهواة»

بلغت الإثارة ذروتها خلال مباريات الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» وتقلص الفارق بين المتصدر والوصيف إلى 4 نقاط فقط، حيث شهدت الجولة مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في هزيمة الظفرة المتصدر بـ44 نقطة أمام غلف يونايتد الـ 11 بهدف نظيف، لتمنح الهزيمة أندية المقدمة فرصة لتشديد الخناق بعد تمكن دبا الفجيرة من اعتلاء الوصافة وتقليص فارق النقاط بوصوله لـ 40 نقطة بعد فوزه على مصفوت بثنائية نظيفة، وبفارق نقطة عن الثنائي العربي «39 نقطة» الفائز على الذيد 2 ـ 1 ويونايتد بذات الرصيد المتفوق على الحمرية 2 ـ 0، ليجد الفجيرة الذي كان وصيفاً لعدد من الجولات الماضية نفسه في المركز الخامس برصيد 38 نقطة وبعدد مباريات أقل من البقية.

كما تمكن حتا والجزيرة الحمراء من الفوز توالياً على غلف إف سي 3 ـ 1 والإمارات 2 ـ 1، الذي ابتعد تماماً عن المقدمة بعد تجمد رصيده عند 30 نقطة، في وقت يتمسك فيه حتا بأمل اللحاق بأندية القمة. تقام مباريات الجولة 24 يومي 19 و20 الجاري بـ7 مواجهات، تجمع الظفرة والفجيرة، يونايتد وغلف يونايتد، مصفوت والجزيرة الحمراء، الإمارات والحمرية، العربي ودبا، مجد وحتا.