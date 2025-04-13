تشيلسي يتعادل بصعوبة مع إيبسويتش تاون ويواصل نزيف النقاط

واصل تشيلسي نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل بصعوبة بالغة 2 / 2 مع ضيفه إيبسويتش تاون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ32 للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن، بتقدم إيبسويتش بهدفين نظيفين حملا توقيع الباراجواياني جوليو إنشيزو والإنجليزي بن جونسون في الدقيقتين 19 و31 على الترتيب.

وجاء هدفا التعادل في الشوط الثاني، واحد منهما عبر النيران الصديقة بواسطة أكسيل تاونزيبي لاعب إيبسويتش تاون في مرمى فريقه في الدقيقة 46، بينما أحرز جادون سانشو هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 80.

ويأتي هذا التعادل، ليصعب من موقف تشيلسي في صراعه من أجل التواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبقي تشيلسي، الذي تعادل مع برينتفورد في المرحلة الماضية، بالمركز الخامس لترتيب البطولة، برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الربع.

في المقابل، ظل إيبسويتش تاون في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 18 نقطة، ليصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، في ظل ابتعاده بفارق 14 نقطة خلف مراكز الأمان، مع تبقي 6 مباريات فقط على نهاية الموسم.