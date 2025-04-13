شباب الأهلي يغازل الدرع.. ووضع كلباء صعب

خطى شباب الأهلي بشخصية البطل خطوة مهمة نحو إحراز درع دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد فوزه الصعب على كلباء بملعبه 2 - 1، لترسم النتيجة الصعبة التي حققها «الفرسان» على «النمور» الفرحة الهستيرية للجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا وجماهير النادي التي ملأت الجانب المخصص لها بمدرجات ملعب كلباء بالساحل الشرقي، وتمكن شباب الأهلي من استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في مباراتين سابقتين أمام الشارقة والعين، إلى جانب توسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق الشارقة إلى 11 نقطة مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية الموسم، حيث يمتلك الشارقة مباراتين مؤجلتين أمام بني ياس والنصر، وذلك بسبب مشاركته في نصف نهائي كأس النخبة الآسيوي.

ترجيح

رجحت التبديلات التي أجراها سوزا مدرب شباب الأهلي خلال شوط اللقاء الثاني كفة فريقه بعد تمكن اللاعب ايغور من حسم المباراة بتسجيله لهدف فريقه الثاني في الدقيقة 100 ورشح الخبراء والمحللون هدف ايغور بأنه ربما يسهم بقدر كبير في تتويج الفرسان بدرع الدوري مع نهاية المطاف.

في المقابل، فإن كلباء وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه لافتقاده أبرز نجومه الإيراني مهدي قايدي وجوستافو وكايو وهما المعاران من شباب الأهلي إلا أنه تمكن من تعديل النتيجة عبر الإيراني شهريار والذي وجد فرصة على طبق من ذهب في الوقت القاتل لحسم النتيجة لمصلحة فريقه لكنه أهدرها بغرابة وسط حسرة الجمهور ومدربه الصربي رازوفيتش، لتضع الخسارة فريق كلباء في خانة صعبة ضمن الفرق المهددة بالهبوط بعد تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

فخر

بدوره، عبّر باولو سوزا مدرب فريق شباب الأهلي عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز، مشيراً إلى أنه فخور بقيادة تدريب فريق كبير بحجم شباب الأهلي وقال: «نحن فريق كبير لا يستهان به، فريقي حقق 33 نتيجة إيجابية منذ انطلاقة الموسم في مختلف المسابقات، كما أن الروح التي لعب بها أمام كلباء صنعت الفارق وبرهنت للجميع بأن شباب الأهلي يسعى لنيل الدرع وإسعاد جمهوره الكبير».

حكام أجانب

من جهته، قال عبد المجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم: حققنا فوزاً مهماً في مرحلة صعبة، شباب الأهلي تمكن من فك شيفرة كلباء بهذا الفوز الصعب، منوهاً بأن الفريق محتاج لمثل هذا الانتصار، مشيراً إلى أن شباب الأهلي داعم رئيسي للحكام المواطنين، ولم نطلب حكاماً أجانب خلال المرحلة الماضية، لكن شباب الأهلي لاحظ ظهور بعض الأخطاء التحكيمية لعدد من مباريات فريقه وعدم توفيق الحكام والتي بسببها خسرنا بعض النقاط، وأعتقد بأن المرحلة المقبلة جداً حساسة وحرجة، ويجب على حكامنا المواطنين أن يكونوا أكثر حضوراً، ولذلك لن نصمت في ما يتعلق بالأخطاء التحكيمية المتكررة وخسارة بعض النقاط بسبب الأخطاء التحكيمية، ولن نسمح بهذا في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن فريقه يدرس حالياً قرار الاستعانة بالحكام الأجانب في ما تبقى من جولات على نهاية الدوري.

نقص عددي

بدوره، أشار الصربي رازوفيتش مدرب فريق كلباء، إلى أنه ورغم النقص العددي إلا أن لاعبيه قدموا كل ما لديهم، وربما كان فريقه يستحق ضربة جزاء لكنه قرر ترك الأمر للمختصين، منوهاً بأن مباراة شباب الأهلي وكلباء كانت مثيرة للاهتمام، وأن فكرة وطريقة لعبه كانت واضحة في كيفية مواجهة الفريق الزائر، وقام اللاعبون بعمل كبير ومدروس طوال وقت اللقاء. وتابع: «لاحت لدينا بعض الفرص لم تستغل بالشكل المطلوب، وكانت لدينا فرصة مؤكدة في الوقت بدل الضائع لو تم استثمارها لتغيرت النتيجة لمصلحة فريقه، لكن أعود وأقول هذا هو حال كرة القدم».