إنتر ميلان يهزم كالياري بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه كالياري 3/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه إمبولي بعد غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاء الفوز بعد تحقيق إنتر ميلان لانتصار مهم في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه بايرن ميونخ الألماني 2/1، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كالياري عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 13، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 48 سجل روبيرتو بيكولي الهدف الوحيد لكالياري، فيما سجل إنتر ميلان الهدف الثالث عن طريق يان بيسيك في الدقيقة 55.