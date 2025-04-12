خسارة مؤلمة لنوتنجهام فورست أمام إيفرتون.. وأستون فيلا يهزم ساوثهامبتون بثلاثية

سقط فريق نوتنجهام فورست على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة مؤلمة أمام إيفرتون بنتيجة صفر / 1 ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

سجل عبد الله دوكوري هدف المباراة الوحيد لإيفرتون في الدقيقة 94 لينتزع الضيوف ثلاث نقاط ثمينة في توقيت قاتل.

وحقق إيفرتون فوزه الأول بعد خمسة تعادلات وخسارة في الجولات الست الماضية ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ويقفز للمركز الرابع عشر.

أما نوتنجهام فورست تجمد رصيده عند 57 نقطة ليبقى في المركز الثالث، ويمنح هدية ثمينة لمنافسيه في ظل الصراع الشرس على المربع الذهبي.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز أستون فيلا على ساوثهامبتون بنتيجة 3 / صفر.

سجل أولي واتكينز ودونيل مالين وجون ماكجين الأهداف الثلاثة في الدقائق 73 و79 و94.

وتجاوز أستون فيلا بهذا الفوز كبوة الخسارة بنتيجة 1 / 3 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، لترتفع معنويات الفريق قبل لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل في مدينة برمنجهام الإنجليزية.

كما عزز أستون فيلا من فرصه في المنافسة على إنهاء الموسم بالمربع الذهبي حيث رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس أمامه مانشستر سيتي 55 نقطة.

أما ساوثهامبتون الذي هبط بالفعل للدرجة الأولى منذ الجولة الماضية فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العشرين والأخير.

وفي مواجهة ثالثة، تعادل برايتون أمام ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2 / 2.

سجل جواو بيدرو هدفي برايتون من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و55، بينما أحرز ستيفي مافيديدي وكالب أوكولي هدفي ليستر سيتي في الدقيقتين 38 و74.

وبقى برايتون بهذا التعادل في المركز التاسع برصيد 48 نقطة، بينما يقبع ليستر سيتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.