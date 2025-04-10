سان جيرمان يعاقب أستون فيلا بثلاثية ويضع قدماً في نصف نهائي أبطال أوروبا

وضع باريس سان جيرمان الفرنسي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه أستون فيلا الإنجليزي، إلى انتصار ثمين ومستحق 3 / 1، اليوم الاربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وبادر أستون فيلا بالتسجيل عن طريق مورجان روجيرس في الدقيقة 35، وسط فرحة الأمير ويليام، ولي عهد المملكة المتحدة، الذي حرص على مؤازرة الفريق الإنجليزي من مدرجات ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم يهنأ أستون فيلا بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز الفرنسي الشاب ديسير دوي هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 39، قبل أن يضيف زميله الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

وعزز البرتغالي نونو مينديش تقدم سان جيرمان، عقب تسجيله الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، بات يكفي سان جيرمان الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يقام الأسبوع المقبل على ملعب (فيلا بارك) بمدينة برمنجهام الإنجليزية، للتأهل للدور قبل النهائي في البطولة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، أصبح يتعين على أستون فيلا الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل، إذا أراد استمرار مغامرته في المسابقة.

وفي حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم أستون فيلا بفارق هدفين في لقاء الإياب، سوف يحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد هوية المتأهل منهما للمربع الذهبي وفقا للائحة المسابقة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (حامل اللقب)، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الملقب بـ(المدفعجية) 3 / صفر على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن.





