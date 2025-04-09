الأهلي المصري إلى نصف نهائي "أبطال إفريقيا"

تأهل الأهلي المصري حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه الهلال السوداني 1-صفر "الثلاثاء" في إياب دور الثمانية.

وأقيمت المباراة على استاد شيخا ولد بيديا في موريتانيا حيث يخوض الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان.

وجاء تأهل الأهلي بمجموع المبارتين 2-صفر بعد فوزه في مباراة الذهاب الاسبوع الماضي بالقاهرة بهدف دون رد سجله محمد هاني.

تقدم الأهلي بهدف أحرزه إمام عاشور في الدقيقة 80 بعد أن تلقى تمريرة أمامية من طاهر محمد طاهر سددها عاشور مباشرة في قلب شباك عيسى فوفانا حارس الهلال.





