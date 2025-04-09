الشارقة يخسر من التعاون السعودي في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

خسر الشارقة مباراته أمام مستضيفه التعاون السعودي بهدف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2، وينتظر الفريقان حسم المتأهل للمباراة النهائية من خلال جولة الإياب التي تقام على ملعب الشارقة الثلاثاء المقبل 15 أبريل الحالي.

جاءت البداية على غير ما يتمنى الشارقة بعد نجاح أصحاب الأرض في تسجيل هدف مبكر قبل مرور دقيقتين من ركلة البداية بتسديدة المغربي عبد الحميد صابيري من خارج الصندوق سكنت الزاوية اليمنى للحارس عادل الحوسني وكاد التعاون يضيف هدفاً ثانياً بعد دقائق معدودة من تقدمه من كرة أخطأ فيها شاهين عبد الرحمن، وصلت للكويكبي الذي سدد كرة قوية مرت فوق المرمى بقليل، تحسن مستوى الشارقة وبدأ يبادر في الهجوم بعد مرور ربع الساعة الأولى وضاعت له 3 فرص عن طريق كايو لوكاس وفراس بالعربي ولوان بيريرا فيما أهدر التعاون فرصة أخرى من تسديدة اللاعب الغامبي عمر بارو التي ذهبت جوار القائم الأيسر للحارس عادل الحوسني واستمر تبادل الهجمات بلا ترجمة في المرمى حتى انتهى الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف صابيري.

بدأ الشارقة الشوط الثاني بشكل أفضل عن سابقه ودفع مدربه كوزمين بكل من عادل تعرابت بدلا من لوان بيريرا وعثمان كمارا بدلا من فراس بالعربي، وكاد البديل كمارا أن يصنع هدف التعادل حينما تمت عرقلته داخل الصندوق احتسبها الحكم الصيني مينغ فو ركلة جزاء "ق 51" قبل أن يراجع تقنية "الفار" ويلغي القرار، وضاعت أكثر من هجمة للشارقة عن طريق تعرابت ولوكاس قبل أن يهدر التعاون فرصة من البديل عبد الفتاح آدم الذي ارتدت تسديدته من القائم الأيمن ودفع كوزمين بتبديلين جديدين بعد مرور 72 دقيقة بدخول محمد عبد الباسط مكان ماجد راشد وكونراد مكان بيرو وأهدر البديل الثاني للتعاون "سلطان مندش" فرصة جديدة، رد عليها الشارقة بهجمة انتهت عند حارس التعاون عطية وقدم الشارقة أداء هجومي جيد حتى آخر دقيقة ولكنه لم يترجمه في المرمى لتنتهي المباراة بهدف صابيري الوحيد.